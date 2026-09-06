ИРГЦ: Гађали смо балистичким ракетама амерички носач авиона и разарач

Аутор:АТВ редакција
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Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да је гађао амерички носач авиона и морнарички разарач балистичким ракетама, тврдећи да су оба пловила оштећена и да су се повукла из тог подручја.
ИРГЦ је у саопштењу које је објавила новинска агенција ИРНА навео да су њихове ваздухопловне снаге лансирале ракете на два ратна брода.
Како тврде, амерички бродови су узнемиравали иранске бродове и учествовали су у поморској блокади, а из ИРГЦ додају да су оба ратна брода напустила „зону ангажовања“ након што су претрпјела оштећења.
ИРГЦ је саопштио да је Централна команда америчке војске (ЦЕНТКОМ) потврдила да су два морнаричка ратна брода била мета, описујући своју изјаву као потврду операције.
Иранска Револуционарна гарда је, такође, упозорила да ће наставак америчке војне акције изазвати жесточије одговоре иранских оружаних снага.
У одвојеном саопштењу рано јутрос, ИРГЦ наводи да је њихова морнарица напала даљински управљани амерички војни брод за који тврди да је покушавао да уђе у заштићено подручје Ормушког мореуза.
Гарда је, такође, поновила став Техерана да је Ормушки мореуз под иранском управом и поручила да САД треба да напусте регион.
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