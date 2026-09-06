Почела ерупција вулкана на Индонезији

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У Индонезији је почела ерупција вулкана Анак Кракатау, а због вулканског пепела отказани су летови на међународном аеродрому "Соекарно-Хата" у главном граду Џакарти, саопштила је метеоролошка агенција.
У извјештају се наводи да је вулкан произвео "фонтану лаве" и тутњаву. Након почетне ерупције у петак по локалном времену, двије нове забиљежене су данас.
Вулкан се налази у Сундском мореузу, између острва Јава и Суматра.
Пепео је уочен на висини од 6.000 метара на страни Јаве, а на страни Суматре на висини до 15.000 метара.
Огромна ерупција овог вулкана 2018. године изазвала је цунами дуж обала ових острва, а погинуло је 430 људи. Вулкан је тада изгубио велики дио своје видљиве висине.
Анак Кракатау, што значи Дијете Кракатауа, настао је након историјске ерупције вулкана Кракатау 1883. године, у којој је погинуло око 35.000 људи, преноси Срна.
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