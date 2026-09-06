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Почела ерупција вулкана на Индонезији

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06.09.2026 08:33

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На овој фотографији коју је објавио индонежански Центар за вулканологију и ублажавање посљедица геолошких катастрофа (PVMBG), види се сјај лаве током ерупције вулкана Анак Кракатау у мореузу Сунда у Индонезији, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/PVMBG via AP

У Индонезији је почела ерупција вулкана Анак Кракатау, а због вулканског пепела отказани су летови на међународном аеродрому "Соекарно-Хата" у главном граду Џакарти, саопштила је метеоролошка агенција.

У извјештају се наводи да је вулкан произвео "фонтану лаве" и тутњаву. Након почетне ерупције у петак по локалном времену, двије нове забиљежене су данас.

Вулкан се налази у Сундском мореузу, између острва Јава и Суматра.

Пепео је уочен на висини од 6.000 метара на страни Јаве, а на страни Суматре на висини до 15.000 метара.

Огромна ерупција овог вулкана 2018. године изазвала је цунами дуж обала ових острва, а погинуло је 430 људи. Вулкан је тада изгубио велики дио своје видљиве висине.

Анак Кракатау, што значи Дијете Кракатауа, настао је након историјске ерупције вулкана Кракатау 1883. године, у којој је погинуло око 35.000 људи, преноси Срна.

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Тагови :

вулкан

пепео

Индонезија

летови

отказани летови

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