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Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама

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06.09.2026 09:22

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Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

Полиција њемачке покрајине Саксоније пронашла је 12 кућно израђених експлозивних направа на далеководима, спријечивши покушај напада на електроенергетску мрежу у окрузима Бауцен и Герлиц.

Експлозивне направе деактивиране су на двије трафостанице, како су у суботу саопштили полицијска управа Герлица и јавно тужилаштво у Дрездену.

Из предострожности се наставља претрага електроенергетске инфраструктуре, пренио је синоћ радио Дојчландфунк.

Власти Саксоније наводе да истражују могућу везу са сличним случајевима откривања експлозивних направа у Бранденбургу и Сјеверној Рајни-Вестфалији.

Трага се за осумњиченим који је преузео одговорност за ове нападе на систем снабдијевања електричном енергијом, а истражитељи су пронашли експлозив у стану тог четрдесетосмогодишњака.

У писму у којем преузима одговорност, осумњичени се наводно изјаснио против производње електричне енергије из фосилних горива.

У међувремену, полиција у Ерфурту, главном граду Тирингије, саопштила је да је на једном пољу пронађена сумњива експлозивна направа кућне израде.

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт говорио је у том контексту о климатском тероризму, док је министар Сјеверне Рајне-Вестфалије, Ројл, такође осудио нападе.

– Свако ко угрожава снабдијевање болница струјом не штити климу, већ угрожава животе – изјавио је овај политичар из редова ЦДУ.

Непознате особе су у уторак ујутро помоћу импровизованих летећих направа, налик ракетама за ватромет, усмјеравале проводљиви материјал према далеководима високог напона и изазвале прекиде у снабдијевању струјом, преноси Танјуг.

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Тагови :

Њемачка

Бомба

трафостаница

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