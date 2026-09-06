Драма у Њемачкој, полиција у великој потјери широм земље: Нађено још бомби на трафостаницама

Аутор:АТВ редакција
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Полиција њемачке покрајине Саксоније пронашла је 12 кућно израђених експлозивних направа на далеководима, спријечивши покушај напада на електроенергетску мрежу у окрузима Бауцен и Герлиц.
Експлозивне направе деактивиране су на двије трафостанице, како су у суботу саопштили полицијска управа Герлица и јавно тужилаштво у Дрездену.
Из предострожности се наставља претрага електроенергетске инфраструктуре, пренио је синоћ радио Дојчландфунк.
Власти Саксоније наводе да истражују могућу везу са сличним случајевима откривања експлозивних направа у Бранденбургу и Сјеверној Рајни-Вестфалији.
Трага се за осумњиченим који је преузео одговорност за ове нападе на систем снабдијевања електричном енергијом, а истражитељи су пронашли експлозив у стану тог четрдесетосмогодишњака.
У писму у којем преузима одговорност, осумњичени се наводно изјаснио против производње електричне енергије из фосилних горива.
У међувремену, полиција у Ерфурту, главном граду Тирингије, саопштила је да је на једном пољу пронађена сумњива експлозивна направа кућне израде.
Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт говорио је у том контексту о климатском тероризму, док је министар Сјеверне Рајне-Вестфалије, Ројл, такође осудио нападе.
– Свако ко угрожава снабдијевање болница струјом не штити климу, већ угрожава животе – изјавио је овај политичар из редова ЦДУ.
Непознате особе су у уторак ујутро помоћу импровизованих летећих направа, налик ракетама за ватромет, усмјеравале проводљиви материјал према далеководима високог напона и изазвале прекиде у снабдијевању струјом, преноси Танјуг.
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