Тешка ноћ за бањалучке ватрогасце: Два велика пожара буктала до јутра

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки ватрогасци су током читаве ноћи гасили шуму у Горњој Пискавици у засеоку Ковачевићи. Како наводе из Ватрогасне бригаде на пожариште су стигли у 21:50.
Интервенција је окончана тек у раним јутарњим часовима. У 6 часова и 35 минута. У гашењу пожара учествовало је 6 ватрогасаца са 3 возила.
Горјело је током ноћи и на Мањачи. Планули су шума и ниско растиње.
"Пожар је угашен тек у 04.05 часова. Терен је био јако неприступачан што је отежавало гашење ватре", кажу у Професионалној територијално ватрогасно-спасилачкој јединици Града Бања Лука.
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Поред ова два велика пожара, у току протекла 24 часа горјела је шума у Пријаковцима, ватрогасци су гасили шуму и Поткозарју, горјели су дрвени прагови на жељезничкој прузи Бањалука – Приједор и ниско растиње и трава у Бистрици, Шарговачкој и Другој куљанској улици. Бањалучки ватрогасци посебну захвалност изражавају мјештанима у Пријаковцима који су се добровољно придружили ватрогасцима, како би им помогли при гашењу ватре.
Поред шуме, ватрогасци су у протекла 24 часа гасили и једну кућу у Јагарама, стан на Старчевици и запаљени аутомобил у Зеленом виру.
Из бањалучке Ватрогасне бригаде још једном апелују на наше суграђане да се максимално уздрже од паљења ватре на отвореном простору, јер то може имати несагледиве посљедице.
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