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Тешка ноћ за бањалучке ватрогасце: Два велика пожара буктала до јутра

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06.09.2026 10:00

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Пожар у Бањалуци
Фото: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Бањалучки ватрогасци су током читаве ноћи гасили шуму у Горњој Пискавици у засеоку Ковачевићи. Како наводе из Ватрогасне бригаде на пожариште су стигли у 21:50.

Интервенција је окончана тек у раним јутарњим часовима. У 6 часова и 35 минута. У гашењу пожара учествовало је 6 ватрогасаца са 3 возила.

Горјело је током ноћи и на Мањачи. Планули су шума и ниско растиње.

"Пожар је угашен тек у 04.05 часова. Терен је био јако неприступачан што је отежавало гашење ватре", кажу у Професионалној територијално ватрогасно-спасилачкој јединици Града Бања Лука.

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Поред ова два велика пожара, у току протекла 24 часа горјела је шума у Пријаковцима, ватрогасци су гасили шуму и Поткозарју, горјели су дрвени прагови на жељезничкој прузи Бањалука – Приједор и ниско растиње и трава у Бистрици, Шарговачкој и Другој куљанској улици. Бањалучки ватрогасци посебну захвалност изражавају мјештанима у Пријаковцима који су се добровољно придружили ватрогасцима, како би им помогли при гашењу ватре.

Поред шуме, ватрогасци су у протекла 24 часа гасили и једну кућу у Јагарама, стан на Старчевици и запаљени аутомобил у Зеленом виру.

Из бањалучке Ватрогасне бригаде још једном апелују на наше суграђане да се максимално уздрже од паљења ватре на отвореном простору, јер то може имати несагледиве посљедице.

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Тагови :

пожар

Бања Лука

Ватрогасци

гашење пожара

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