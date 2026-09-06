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Хеликоптери Оружаних снага гасе ватру код Бихаћа, Калесије, Дрвара и Прозора

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06.09.2026 09:54

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Хеликоптер гаси ватру
Фото: АТВ

Хеликоптери Оружаних снага БиХ јутрос су гасили пожаре на подручју Бихаћа, Калесије, Дрвара и Прозора.

Након што је Предсједништво БиХ дало сагласност на одлуку о ангажовању ресурса Оружаних снага за гашења пожара, из ресорног министарства стигла је наредба за ову акцију.

Осим хеликоптера, у Бихаћу је ангажовано око 30 припадника Оружаних снага на гашењу ватрене стихије на тлу.

Хеликоптери Оружаних снага ангажују се у складу с приоритетима и безбједносним условима за дјеловање из ваздуха, узимајући у обзир истовремену појаву више пожара на различитим локацијама, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара, преноси Срна.

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Тагови :

Бихаћ

Дрвар

пожар

Хеликоптер

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