Хеликоптери Оружаних снага гасе ватру код Бихаћа, Калесије, Дрвара и Прозора

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптери Оружаних снага БиХ јутрос су гасили пожаре на подручју Бихаћа, Калесије, Дрвара и Прозора.
Након што је Предсједништво БиХ дало сагласност на одлуку о ангажовању ресурса Оружаних снага за гашења пожара, из ресорног министарства стигла је наредба за ову акцију.
Осим хеликоптера, у Бихаћу је ангажовано око 30 припадника Оружаних снага на гашењу ватрене стихије на тлу.
Хеликоптери Оружаних снага ангажују се у складу с приоритетима и безбједносним условима за дјеловање из ваздуха, узимајући у обзир истовремену појаву више пожара на различитим локацијама, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара, преноси Срна.
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