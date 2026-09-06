Под контролом пожари у Скиповцу и Осојници

Аутор:АТВ редакција
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На подручју добојских насеља Скиповац и Осојница активни су пожари шуме и ниског растиња, који су под контролом ватрогасаца и без опасности по домаћинства, саопштено је из добојског подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.
Пожари су активни од јуче, а у насељу Осојница ватрогасци су угасили пожар на штали.
Ватрогасци апелују на грађане да у вријеме високих тепмература и велике суше не пале ватру на отвореном и да у случају избијања пожара одмах обавијесте ватрогасце, преноси Срна.
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