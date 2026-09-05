Херцеговина и данас гори: Активно неколико већих пожара

Аутор:Бојан Носовић
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Неколико већих пожара и данас хара Херцеговином. Ватрогасци и мјештани су на терену и боре се да ватра не угрози села и објекте.
Најтеже стање је на подручју општине Невесиње, тамошњи ватрогасци кажу да дејствују око села Удрежањ и Биоград.
„Проблем је што је огромна пожар и стално ватра напада на села“, кажу ватрогасци.
Један пожар код Невесиња тачније на планини Црвањ активан је пуних 30 дана.
Командир гатачких ватрогасаца Жарко Рудовић за АТВ каже да да се већ данима гаси ватра око села Горњи Казанци. То је пожар који је још увијек на страни Црне Горе али су угрожене куће људи који гравитирају Гацку. Изгорјеле су двије киће, једна је планула синоћ.
„ Три четири дана и ноћи смо непрекидно у Казанцима. У протеклих десетак дана изгорјеле су двије куће. Једна је изгорјела протекле ноћи.“, каже за АТВ Рудовић и апелује на становништво да не пале контра ватре без надзора ватрогасаца.
Први човјек билећких ватрогасаца Радослав Радмиловић захвалан је мјештанима села Хоџићи и околних села који су ноћас помогли у гашењу ватре а чија пожарна линија је каже била огромна. Радмиловић захвалан и припадницима билећке Цивилне заштите-
„Пожар је и даље активан, не пријети објектима отишао је у планинму Баба. Он ће нам се вратити сигурно за два три дана и угрозити село Долуше и Заграца код Гацка. За сада је стабилно али ноћас смо цијелу нјоћ били на терену. Морам напоменути да су се мјештани ангажовали и захваљујући њима смо успјелчи спасити села на огромном простору. Да није било мјештана ко зна шта би било јер они добро знају терен. Била нам је и Цивилна заштита Билећа“, каже Радмиловић.
„На подручју Требињских брда, у рејону Подстрашевице, током ноћи није било већих проблема- иако је активна пожарна линија, људска имовина није угрожена, а стање се прати на терену. Мирно је и на подручју Мумала. Стабилна ситуација је и на пожариштима у Пољицама и Грабовици.Надлежне службе су и даље на терену и континуирано прате стање на свим пожариштима“,. Кажу из Штаба за ванредне ситуације Града Требиња.
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