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Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

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05.09.2026 14:48

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Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?
Фото: 24srpska.com

Покрет „Сигурна Српска“ синоћ је на бањалучком Кастелу обиљежио почетак изборне кампање, али су, осим сценографије, рефлектора и страначких порука, пажњу привукле и бројне празне столице у публици.

Фотографије са скупа показују да значајан дио постављених мјеста није био попуњен, што неминовно отвара питање политичке мобилизације Драшка Станивуковића у граду којим управља већ шест година.

Кастел је требало да покаже снагу новог политичког пројекта и подршку коју Станивуковић има у Бањалуци. Умјесто тога, кадрови из публике отворили су сасвим другачије питање. Да ли је између политичке сценографије и стварног расположења грађана настао озбиљан јаз?

Посебно је занимљиво што је ријеч о Бањалуци, политичкој бази на којој је Станивуковић изградио свој успон. Након шест година управљања градом, грађани више не оцјењују обећања већ резултате. Стање инфраструктуре, саобраћаја, комуналних услуга, инвестиција и начин на који се град развија сада су конкретан тест његове политике.

Фотографија са скупа ПСС-а
Фотографија са скупа ПСС-а
24srpska.com

Зато празне столице саме по себи нису доказ изборног расположења, али јесу политичка слика коју ће у кампањи бити тешко занемарити.

Фотографија са скупа ПСС-а
Фотографија са скупа ПСС-а
24srpska.com

Ако је намјера отварања кампање била да се покаже масовност, снага и ентузијазам, фотографије са Кастела остављају знатно другачији утисак.

Можда зато најважније питање тек слиједи: да ли Бањалучани након шест година желе још обећања или су почели да траже рачун за оно што је до сада урађено?

(24српска)

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Тагови :

ПСС

Бањалука

Драшко Станивуковић

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