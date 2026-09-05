Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

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Покрет „Сигурна Српска“ синоћ је на бањалучком Кастелу обиљежио почетак изборне кампање, али су, осим сценографије, рефлектора и страначких порука, пажњу привукле и бројне празне столице у публици.
Фотографије са скупа показују да значајан дио постављених мјеста није био попуњен, што неминовно отвара питање политичке мобилизације Драшка Станивуковића у граду којим управља већ шест година.
Кастел је требало да покаже снагу новог политичког пројекта и подршку коју Станивуковић има у Бањалуци. Умјесто тога, кадрови из публике отворили су сасвим другачије питање. Да ли је између политичке сценографије и стварног расположења грађана настао озбиљан јаз?
Посебно је занимљиво што је ријеч о Бањалуци, политичкој бази на којој је Станивуковић изградио свој успон. Након шест година управљања градом, грађани више не оцјењују обећања већ резултате. Стање инфраструктуре, саобраћаја, комуналних услуга, инвестиција и начин на који се град развија сада су конкретан тест његове политике.
Зато празне столице саме по себи нису доказ изборног расположења, али јесу политичка слика коју ће у кампањи бити тешко занемарити.
Ако је намјера отварања кампање била да се покаже масовност, снага и ентузијазам, фотографије са Кастела остављају знатно другачији утисак.
Можда зато најважније питање тек слиједи: да ли Бањалучани након шест година желе још обећања или су почели да траже рачун за оно што је до сада урађено?
(24српска)
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