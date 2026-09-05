Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

Аутор:АТВ редакција
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Тешка авионска несрећа догодила се у суботу, 5. септембра 2026. године, током планираних летачких приказа у ваздухопловној бази Танагра.
Борбени авион Ф-4 Фантом II Грчког ратног ваздухопловства пао је на локацију ван аеродрома, у тренутку док је изводио показне маневре у оквиру популарног митинга.
#Athens: An F-4 Phantom fighter jet crashes at Tanagra air base in Greece#Crash #Greece pic.twitter.com/EoEG5EmMOF— Asian Strategic Times (@AST_HQ) September 5, 2026
За сада нема званичних информација о здравственом стању двојице пилота, али је потврђено да нису стигли да искористе систем за аутоматско избацивање и надлежне службе покушавају да их пронађу.
На лице мјеста одмах су упућене ватрогасне јединице и хитна помоћ.
Манифестација Атина Флајинг Вик 2026, која представља највећи аеромитинг у Југоисточној Европи, почела је са потпуним успјехом раније истог дана, привукавши хиљаде гледалаца.
Учешће легендарних авиона Фантом Ф-4 на овогодишњем догађају имало је посебан значај, јер је било планирано да то буде једно од њихових посљедњих јавних појављивања прије коначног повлачења из активне службе, преноси Телеграф.
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