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Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

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05.09.2026 15:27

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Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима
Фото: ERT

Тешка авионска несрећа догодила се у суботу, 5. септембра 2026. године, током планираних летачких приказа у ваздухопловној бази Танагра.

Борбени авион Ф-4 Фантом II Грчког ратног ваздухопловства пао је на локацију ван аеродрома, у тренутку док је изводио показне маневре у оквиру популарног митинга.

За сада нема званичних информација о здравственом стању двојице пилота, али је потврђено да нису стигли да искористе систем за аутоматско избацивање и надлежне службе покушавају да их пронађу.

На лице мјеста одмах су упућене ватрогасне јединице и хитна помоћ.

Манифестација Атина Флајинг Вик 2026, која представља највећи аеромитинг у Југоисточној Европи, почела је са потпуним успјехом раније истог дана, привукавши хиљаде гледалаца.

Учешће легендарних авиона Фантом Ф-4 на овогодишњем догађају имало је посебан значај, јер је било планирано да то буде једно од њихових посљедњих јавних појављивања прије коначног повлачења из активне службе, преноси Телеграф.

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Тагови :

Атина

пао авион

Грчка

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