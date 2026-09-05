Објављено 1,4 милиона тајних докумената Берлина

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Хакери су на мрачној мрежи (dark web) објавили 5,8 терабајта украдених података берлинске администрације, укључујући лозинке и планове за ванредне ситуације. Њемачка Савезна канцеларија за безбједност информационих технологија (БСИ) упозорила је на ризике које такво цурење података носи.
Након што су сајбер криминалци објавили податке берлинске администрације, БСИ је упозорио на повећан ниво пријетње.
„БСИ изричито упозорава да објављивање украдених података може представљати различите ризике за погођене особе, а на крају и за друштво у цјелини“, изјавио је портпарол те институције.
Посебно у политичкој сфери, уочи избора, постоји опасност од такозваних операција „хаковања и објављивања“ (hack-and-leak). У таквим операцијама украдени документи, имејлови или други материјали објављују се у тренутку који одговара нападачу, а њихов садржај може бити представљен у погрешном контексту.
У Берлину ће 20. септембра бити одржани избори за нови сазив Представничког дома.
### Хакери тражили око два милиона евра
БСИ, међутим, не сматра да су криминални хакери, који су након истека ултиматума берлинском Сенату објавили украдене податке на интернету, имали политичке мотиве. Претпоставља се да је напад био „искључиво финансијски мотивисан“.
БСИ је такође упозорио на повећану опасност од циљаних напада крађом података (phishing) након цурења информација. Посебно опрезне требало би да буду особе које су биле у контакту са погођеним појединцима или институцијама.
„Поред тога, подаци који садрже информације о критичној инфраструктури, компанијама и организацијама, у зависности од њихове осјетљивости, такође могу довести до повећања нивоа пријетње“, упозорио је БСИ.
Берлинска администрација раније је потврдила сајбер напад, за који се сазнало 14. августа. Криминална хакерска група Рајсида (Rhysida) захтијевала је откуп од 30 биткоина, односно око два милиона евра. Берлински Сенат саопштио је да неће платити откуп.
Након што је у петак послије подне истекао рок, хакерска група је остварила своју пријетњу и на мрачној мрежи објавила пакет података величине 5,8 терабајта.
Наводно је сада јавно доступно више од 1,4 милиона података. Корисници друштвених мрежа већ су у петак објављивали листе са називима фајлова.
„Према ономе што сада могу да видим, комплетан скуп података објавили су тако да свако може да му приступи“, рекао је Јоахим Селцер, портпарол Хаос компјутерског клуба (Chaos Computer Club – CCC), у првој реакцији.
„То је свакако непријатно за берлинску администрацију. Ријеч је о огромној количини интерних података који нису били намијењени јавности. Видим, на примјер, кадровска питања, па чак и потврде о раду. Криминалци увијек могу пронаћи начин да искористе такве податке“, додао је.
### Међу подацима лозинке, планови за ванредне ситуације и документи правосуђа
Селцер је навео да се међу објављеним подацима налазе документи повезани са грађевинским питањима, плановима за ванредне ситуације, конкурсима за посао, евиденцијом радног времена, мјерама за повратак запослених на посао и документима радничких савјета.
Ту је, како је рекао, и „гомила ситних административних података“, односно мноштво информација које би могле бити интересантне за крађу идентитета.
Могуће размјере цурења података почеле су да се назиру још претходних дана. Према тврдњама хакера, они нису располагали само подацима из готово 80.000 поступака за прекршаје и више од 46.500 уговора, већ и информацијама о објектима критичне инфраструктуре, документима правосуђа, плановима за ванредне ситуације, лозинкама и са готово 6.000 фајлова који садрже податке за пријављивање на налоге.
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