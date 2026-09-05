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Драма на лету: Мушкарац изазвао инцидент, путници га савладали и залијепили за сједиште

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05.09.2026 10:51

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Американ Ерлајнс авион лет авионски лет несрећа полијетање амерички путнички авион
Фото: Pexel/ Fernanda

Мушкарац је ухапшен након што је наводно изазвао инцидент током лета компаније Американ Ерлајнс, због чега је авион у четвртак навечер преусмјерен према Балтимору.

Артхур Лунден (67), из Аризоне, након слијетања је приведен, а полиција наводи да је током лета био везан за сједиште љепљивом траком, док су му руке биле везане пластичним везицама.

Инцидент се догодио на лету АА 618, који је из Даласа летио према Неw+варку, саопћили су ФБИ и Американ Ерлајнс.

Један од путника, Јуан Мејиа, бивши припадник органа за провођење закона, рекао је за АБСи Њуз да је примијетио проблем отприлике три четвртине пута кроз лет.

Према његовим ријечима, мушкарац који је сједио два реда иза почео је, како је навео, вријеђати запосленике Американ Ерлајнса и друге путнике, користити расистичке увреде и вулгаран језик те износити увредљиве коментаре према женама које су сједиле у реду иза њега.

Мејиа и његов пријатељ Ричард Оленик, који су такођер били у авиону, казали су да су пратили ситуацију, а потом реаговали након што је Лунден наводно постао физички агресиван.

"Јуан је одмах знао да треба реаговати. Устао је, сјео поред путника и почео га држати како би ситуација остала под контролом", рекао је Оленик.

Надлежне институције нису објавиле детаље инцидента који се догодио током лета. Међутим, авион је око 22:15 сати преусмјерен на Међународни аеродром Балтиморе-Вашингтон, потврдила је Федерална управа за авијацију, која такођер истражује случај.

Мејиа и Оленик казали су да су остали уз Лундена све док полицијски службеници након слијетања нису ушли у авион и преузели га.

"Нисмо жељели повриједити ову особу. Циљ нам је био да га задржимо и ставимо ситуацију под контролу како не би дошло до даље ескалације", рекао је Мејиа.

Лунден је изведен из авиона, након чега је лет настављен према Неwарку, саопћено је из Америцан Аирлинеса.

Полиција Мериланд Транспортејшн Ауторитија саопштила је да је Лунден оптужен за нарушавање јавног реда и мира те напад другог степена због инцидената који су се догодили у авиону и на аеродрому БВИ.

Инцидент који се догодио током лета истражује ФБИ.

Полиција је навела и да су Лундена прегледали љекари због отворене ране на руци коју су полицајци примијетили приликом његовог привођења.

"Сигурност и заштита наших путника и чланова нашег тима наш су највећи приоритет и не толерирамо насиље", саопћено је из Американ Ерлајнса.

(Кликс)

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Тагови :

Американ Ерлајнс

лет авионом

напад панике

драма

хапшење

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