Logo

Ли: Унаприједићемо сарадњу са Москвом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 09:44

Коментари:

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Кина је спремна да унаприједи сарадњу са Русијом и учини је садржајнијом и отпорнијом, изјавио је кинески премијер Ли Ћанг.

"Под стратешким вођством предсједника Кине Си Ђинпинга и Русије Владимира Путина односи Кине и Русије посљедњих година постали су зрелији и отпорнији", навео је Ли по доласку у Санкт Петербург, гдје ће учествовати на редовном састанку шефова влада Кине и Русије.

Он је истакао да је политичко узајамно повјерење додатно ојачано, сарадња постала чвршћа, а пријатељске везе између два народа све ближе.

Осврћући се на досадашњи развој билатералних односа, Ли је рекао да су Кина и Русија заједнички истражиле модел међудржавних односа заснован на несврставању, неконфронтацији и неусмјеравању против било које треће стране.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Москва и Вашингтон морају да обнове дијалог о стратешкој стабилности

"Континуирано смо продубљивали сарадњу у различитим областима и пружиле примјер односа великих сила заснованог на трајном пријатељству, свеобухватној стратешкој координацији и узајамно корисној сарадњи", рекао је Ли, преноси Срна.

Он је указао да се ове године обиљежава 30 година од успостављања стратешког партнерства и координације Кине и Русије, као и 25 година од потписивања Уговора о добросусједству и пријатељској сарадњи двије земље.

Кинески премијер допутовао је у Русију на позив руског премијера Михаила Мишустина, преноси Кинеска медијска група.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

Москва

Русија

Коментари (0)

Прочитајте више

"Одлука Вашингтона отвара пут ка нормализацији односа са Русијом"

Свијет

"Одлука Вашингтона отвара пут ка нормализацији односа са Русијом"

20 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Москва и Вашингтон морају да обнове дијалог о стратешкој стабилности

1 д

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров: Mосква спремна да помогне у рјешавању иранског рата

1 д

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров најавио разговоре са лидерима земаља залива о Ормуском мореузу

2 д

0

Више из рубрике

дрога бијели прах кокаин

Свијет

У пошиљци шећера откривено 7,6 тона кокаина: Дрога из Колумбије била намијењена Европи

3 ч

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Американци "подржавају" поновни покушај погубљења: Шта чека Кристу Пајк

4 ч

0
Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес

Свијет

Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес

4 ч

0
ебола вирус зараза карантин

Свијет

Ебола се шири Африком: Зараза потврђена и у Нигерији

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

58

Годинама је гледала насиље у породици од стране оца који је ручном бомбом разнио себе и мајку

12

52

Додик: Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци

12

44

Корисници из БиХ потрошили 4.8 милиона КМ на ОнлиФенс

12

38

Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!

12

34

Митрополит Лукијан: Додик је човјек од ријечи који брани хришћанске вриједности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима