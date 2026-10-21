Ли: Унаприједићемо сарадњу са Москвом

Аутор:АТВ редакција
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Кина је спремна да унаприједи сарадњу са Русијом и учини је садржајнијом и отпорнијом, изјавио је кинески премијер Ли Ћанг.
"Под стратешким вођством предсједника Кине Си Ђинпинга и Русије Владимира Путина односи Кине и Русије посљедњих година постали су зрелији и отпорнији", навео је Ли по доласку у Санкт Петербург, гдје ће учествовати на редовном састанку шефова влада Кине и Русије.
Он је истакао да је политичко узајамно повјерење додатно ојачано, сарадња постала чвршћа, а пријатељске везе између два народа све ближе.
Осврћући се на досадашњи развој билатералних односа, Ли је рекао да су Кина и Русија заједнички истражиле модел међудржавних односа заснован на несврставању, неконфронтацији и неусмјеравању против било које треће стране.
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"Континуирано смо продубљивали сарадњу у различитим областима и пружиле примјер односа великих сила заснованог на трајном пријатељству, свеобухватној стратешкој координацији и узајамно корисној сарадњи", рекао је Ли, преноси Срна.
Он је указао да се ове године обиљежава 30 година од успостављања стратешког партнерства и координације Кине и Русије, као и 25 година од потписивања Уговора о добросусједству и пријатељској сарадњи двије земље.
Кинески премијер допутовао је у Русију на позив руског премијера Михаила Мишустина, преноси Кинеска медијска група.
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