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Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес

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21.10.2026 08:36

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Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес
Фото: X

Током нереда који су протеклог викенда потресали Париз на мети пљачкаша нашао се и музеј спортских предмета, из којег су украдени вриједни предмети повезани са неким од највећих фудбалских звијезда.

Међу украденим предметима су дрес Барселоне са потписом Лионела Месија, као и капитенска трака коју је Аргентинац носио док је наступао за каталонски клуб.

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На друштвеним мрежама појавили су се снимци маскираних особа које улицама француске престонице носе урамљене спортске предмете, међу којима се могу видјети и они повезани са Месијем.

Према писању шпанског портала „20 минутос“, пљачкаши су однијели и потписани дрес Зинедина Зидана из периода када је легендарни Француз наступао за Реал Мадрид.

За сада није познато гдје су завршили украдени предмети, нити има потврђених информација да је било шта од тога пронађено.

Пљачка се догодила у јеку нереда који су избили након протеста због раста трошкова живота и стања у образовању. Демонстрације су прерасле у сукобе са полицијом, вандализам и пљачке.

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Занимљиво је да су предмети повезани са Месијем украдени непосредно уочи утакмице Пари Сен Жермена и Барселоне у Лиги шампиона.

Овај сусрет привукао је додатну пажњу управо због аргентинског фудбалера, који је током каријере носио дресове оба клуба.

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Тагови :

Француска

Протести

протести у Француској

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