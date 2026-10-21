Хаос у Паризу: Лопови однијели Месијев дрес и капитенску траку, украден и Зиданов дрес

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током нереда који су протеклог викенда потресали Париз на мети пљачкаша нашао се и музеј спортских предмета, из којег су украдени вриједни предмети повезани са неким од највећих фудбалских звијезда.
Међу украденим предметима су дрес Барселоне са потписом Лионела Месија, као и капитенска трака коју је Аргентинац носио док је наступао за каталонски клуб.
Свијет
Њемачка страхује: Ово нас чека!
На друштвеним мрежама појавили су се снимци маскираних особа које улицама француске престонице носе урамљене спортске предмете, међу којима се могу видјети и они повезани са Месијем.
Према писању шпанског портала „20 минутос“, пљачкаши су однијели и потписани дрес Зинедина Зидана из периода када је легендарни Француз наступао за Реал Мадрид.
❌🇫🇷 PROTESTAS EN FRANCIA: SE ROBARON UNA COLECCIÓN DE CAMISETAS DE MESSI 🔟
▶ Durante las fuertes manifestaciones en Francia, se produjeron saqueos en tiendas y oficinas, uno de los botines que se llevaron fue una colección de camisetas encuadradas de Leo Messi https://t.co/Kubp2yYtDg— Diario Olé (@DiarioOle) October 18, 2026
За сада није познато гдје су завршили украдени предмети, нити има потврђених информација да је било шта од тога пронађено.
Пљачка се догодила у јеку нереда који су избили након протеста због раста трошкова живота и стања у образовању. Демонстрације су прерасле у сукобе са полицијом, вандализам и пљачке.
Свијет
Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима
Занимљиво је да су предмети повезани са Месијем украдени непосредно уочи утакмице Пари Сен Жермена и Барселоне у Лиги шампиона.
Овај сусрет привукао је додатну пажњу управо због аргентинског фудбалера, који је током каријере носио дресове оба клуба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
23
08
59
08
53
08
47
08
38
Тренутно на програму