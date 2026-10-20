Трамп: Ако демократе побиједе, Америка ће горјети као Француска

Аутор:Promocija PR
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би САД могле да се суоче са сличним хаосом какав је избио током насилних немира који потресају Француску уколико демократе побиједе на изборима за Амерички конгрес сљедећег мјесеца, преноси "Russia today".
Трамп је у обраћању новинарима испред Бијеле куће упозорио да ће Париз ускоро постати муслимански град, окривљујући љевичарске политичаре да подстичу масовне миграције и нестабилност широм Запада.
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Он је додатно пооштрио критике, описујући Француску као "некада велику нацију коју сада освајају, пљачкају и спаљују до темеља".
Трамп је за насиље окривио мигранте, џихадисте и комунисте, оптужио европске лидере да препуштају своје земље људима који нису спремни да се интегришу и позвао их да затворе границе прије него што буде прекасно.
Француска се суочава са насилним немирима који су избили прошлог мјесеца због недостатка наставника и пропадања школских објеката.
Стотине хиљада људи изашле су током викенда на улице, а демонстрације су прерасле у сукобе са полицијом, подметање пожара, хулиганство и пљачке.
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Ухапшено је готово 2.400 лица, опљачкане су стотине пословних објеката, а широм земље запаљене су зграде. Повријеђено је око 1.000 полицајаца и припадника жандармерије.
(Срна)
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