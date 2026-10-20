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Трамп: Ако демократе побиједе, Америка ће горјети као Француска

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Аутор:

Promocija PR
20.10.2026 15:42

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би САД могле да се суоче са сличним хаосом какав је избио током насилних немира који потресају Француску уколико демократе побиједе на изборима за Амерички конгрес сљедећег мјесеца, преноси "Russia today".

Трамп је у обраћању новинарима испред Бијеле куће упозорио да ће Париз ускоро постати муслимански град, окривљујући љевичарске политичаре да подстичу масовне миграције и нестабилност широм Запада.

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Он је додатно пооштрио критике, описујући Француску као "некада велику нацију коју сада освајају, пљачкају и спаљују до темеља".

Трамп је за насиље окривио мигранте, џихадисте и комунисте, оптужио европске лидере да препуштају своје земље људима који нису спремни да се интегришу и позвао их да затворе границе прије него што буде прекасно.

Француска се суочава са насилним немирима који су избили прошлог мјесеца због недостатка наставника и пропадања школских објеката.

Стотине хиљада људи изашле су током викенда на улице, а демонстрације су прерасле у сукобе са полицијом, подметање пожара, хулиганство и пљачке.

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Ухапшено је готово 2.400 лица, опљачкане су стотине пословних објеката, а широм земље запаљене су зграде. Повријеђено је око 1.000 полицајаца и припадника жандармерије.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Француска

протести у Француској

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