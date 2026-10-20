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Француска уводи посебну помоћ за продавце који су били на удару пљачкаша

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20.10.2026 15:31

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Човјек пролази поред опљачкане продавнице након што је избило насиље током националних протеста против растућих трошкова живота и лоших услова у школама, у Марсеју, Француска, у понедјељак, 19. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Француска влада од петка уводи бескаматне кредите у износу до 50.000 евра за продавнице које су биле на удару пљачкаша и вандала током демонстрација 17. и 18. октобра, најавио је данас министар економије Ролан Лескир.

Кредите ће одобравати јавна инвестициона банка Бпифрансе, а трговци ће за њихово добијање морати да поднесу пријаву штете свом осигуравајућем друштву, преноси Фигаро.

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Циљ је да се предузећима што прије обезбиједе средства како би покрила штету и наставила са пословањем.

Оснивање фонда за подршку

На састанку са представницима привреде у Министарству економије у Паризу, француска влада најавила је и оснивање фонда за подршку предузећима и трговинама са мање од 50 запослених.

Услови за коришћење средстава тек треба да буду разрађени, а помоћ ће обухватити и губитке прихода од 17. октобра.

Регион Прованса-Алпи-Азурна обала најавио је пакет помоћи од пет милиона евра, укључујући појединачне субвенције од 10.000 евра за сваку погођену продавницу.

Помоћ су почеле да припремају и локалне власти у региону Лиона.

Измјене законских прописа

Влада у Паризу ће омогућити и једноставније одлагање и плаћање пореских обавеза у ратама за предузећа која су претрпјела штету.

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Министар за јавне рачуне Давид Амијел заложио се за убрзавање законског пројекта којим би се ојачала обавеза починилаца да надокнаде штету, као и за могућност одбијања незаконито стечених прихода од социјалних давања.

(Телеграф)

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