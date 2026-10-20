''Течна смрт'' Овај напитак може имати озбиљне посљедице по здравље

Аутор:АТВ редакција
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Кардиохирург др Џереми Лондон издвојио је четири ствари које упорно избјегава да би повећао шансе за дуг и здрав живот.
Међу њима је и пиће које многи држе у фрижидеру и пију сваки дан, а он га без задршке назива „течна смрт“.
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На друштвеним мрежама Лондон је прво навео оно што сматра најочигледнијим, а то је пушење.
"Пушење је без икакве дилеме најгора ствар коју можете да учините свом тијелу. Уништава плућа, изазива рак и значајно повећава ризик од кардиоваскуларних болести, срчаног и можданог удара. Немојте пушити", поручио је.
Друго мјесто припало је алкохолу, који описује као супстанцу штетну за сваку ћелију у организму. Нагласио је да му је одлука да престане да га пије била једна од најважнијих у одраслом животу.
На списку су завршили и производи од рафинисаног брашна, попут хљеба и тјестенине. Лондон истиче да исхрана има далеко већи утицај на килажу него физичка активност.
"Око 80 одсто контроле тјелесне масе зависи од исхране, а свега 20 одсто од вјежбања. Уносом хране можете унијети много више калорија него што их можете потрошити тренингом", објашњава.
Посљедња на листи су газирана безалкохолна пића, која је назвао „течном смрћу“.
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"Једноставно их немојте пити", кратко је поручио.
Ипак, касније је у разговору за емисију Today признао да је таквим изразом дијелом желио и да привуче пажњу јавности.
"Сматрам да су заслађена газирана пића озбиљан проблем нашег друштва и желио сам да скренем пажњу на то. Људи често нису свесни колико калорија уносе кроз пића, а управо то треба избјегавати", рекао је Лондон.
Једна лименка уз ручак не дјелује као велика ствар. Зато и пролази непримјећено, јер нико не броји оно што попије успут. Ту се крије суштина његовог упозорења: калорије из чаше не осјећате као оброк, а ипак се скупљају дан за даном.
Шећер је само дио приче о газираним пићима.
Сличан став дијели и др Вилијам Ли, који наглашава да газирана пића често пролазе „испод радара“ у поређењу са другим лошим навикама.
"Газирана пића су с разлогом често означена као проблем. Бројни клинички и епидемиолошки подаци показују да је њихова прекомјерна конзумација повезана са читавим низом болести – од метаболичких и кардиоваскуларних, до повећаног ризика од појединих карцинома ", рекао је у подкасту ЗОЕ Сциенце & Нутритион.
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По његовим ријечима, проблем није искључиво у шећеру.
"Да је у питању само вода, говорили бисмо о минералној води. Међутим, газирана пића садрже адитиве, боје, ароме, конзервансе и стабилизаторе. Кључни проблем је дуготрајна, свакодневна изложеност тим супстанцама – не појединачан унос, већ континуирано конзумирање током времена", објашњава он, указујући да пресудну разлику прави свакодневна навика.
(Крстарица)
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