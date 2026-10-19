Емпокс се шири свијетом: Више од 14.000 случајева од почетка године

Аутор:АТВ редакција
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Широм свијета регистровано је више од 14.000 случајева мајмунских богиња од почетка године, саопштено је данас из руске савезне службе задужене за заштиту права потрошача и надзор јавног здравља људи "Роспотребнадзор".
Према тим подацима, обољење се и даље шири на глобалном нивоу и све указује на то да је Африка у епицентру епидемије.
Како је наведено, болест је пријављена на Тајланду, у Хонг Конгу и у Индији.
"У Европи је највише обољелих у Португалији, гдје је потврђено 66 случајева, потом слиједе Њемачка са 24 обољела, Француска са 20 и Британија са 18. Ирска је до сада пријавила 12 обољелих", навела је руска служба.
Болница за заразна обољења "Боткин" из Москве навела је да је пет пацијената у болници у Санкт Петербургу.
Према подацима Свјетске здравствене организације више од 193.000 случајева овог обољења регистровано је између 2022. године и септембра 2026. године.
Емпокс је ријетко вирусно обољење које представља ризик по људе са слабијим имунитетом.
Међу симптомима су температура, отечени лимфни чворови и осип који напредује од тачака до гнојних чирева, који потом остављају ожиљке. Блажи случајеви лијече се у року од 14 до 21 дан, преноси Срна.
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