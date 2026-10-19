Рачуни за домаћинствима остају исти: Нема поскупљења струје

Аутор:Весна Азић
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Рачуни за струју домаћинствима остају исти. Нема поскупљења, нема ни рестрикција, о евентуалним корекцијама разговараће се тек у марту наредне године.
Главна је то порука са данашњег састанка руководства Српске и енерго челник на којем се тражио излаз из проблема у производњи. Грађани ће и даље плаћати најјефтинију струју у региону, упркос свим проблемима.
"За становништво цијена се неће промијенити до марта, за привреду хоће. Разговараћемо са нашим привредницима шта је то комерцијална и економска цијена за ту електричну енергију. Морамо мијењати свијест о електричној енергији. То није нешто што налазите на пољу, на путу, успут, итд.", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Термоелектрана Угљевик мора се вратити на мрежу у наредних седам дана. Угаљ ће се обезбиједити додатном куповином. Ових дана, тражи се најближи и најповољнији рудник. Челни људи Угљевичког гиганта, али и матичног предузећа на рапорт ће код премијера на сваких седам дана.
"РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних седам дана, најкасније десет, због технолошког процеса, али то ће реално бити седам до десет дана. Обезбиједићемо угаљ. У оквиру дугорочних мјера, у смислу једног међудржавног уговора, ми ћемо набавити комплетну механизацију како би трајно ријешили проблем функционисања РиТЕ Угљевик", казао је премијер Републике Српске Саво Минић.
За хитну набавку угља, између осталог, задужена је и Електропривреда Српске. Осим што треба пронаћи добављача, мораће се уредити и финансијски односи између матичног предузећа и угљевичког гиганта. Посао, кажу почиње одмах.
"То значи да ћемо приступити промптном набавци угља поштујући све законске процедуре и уредити однос између матичног предузећа и РиТЕ Угљевик.’’
ПЕТАР ЂОКИЋ, министар енергетике и рударства Републике Српске
,,То питање треба да разумију и сви запослени у РиТЕ Угљевик, да је Влада са своје стране учинила максимум од онога што је раније захтијевано", рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Куповина угља угасиће тренутни пожар, али неће ријешити оно због чега је Угљевик и стао. Угља има, али до њега рударске машине не могу. Отварање копа „Исток 2" мјесецима коче неријешени имовинско-правни односи. Са постојећег копа дневно се извуку двије до три хиљаде тона, а за рад термоелектране потребно је око осам хиљада. Зато се припрема лекс специјалис, посебан закон који би убрзао експропријацију и омогућио да се коначно дође до нових количина угља.
"Влада ће нам помоћи рјешавањем законским питања како ћемо брже доћи до тих пољопривредних и грађевинским парцела како би отворили тај простор. Свима нам је познато да би тај простор требао бити ријешен минимално 5 година унапријед, нажалост данас смо ту гдје јесмо и морамо проналазити рјешења, а не причати како је тешко", навео је директор РиТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Убрзање експропријације, не значи да ће власници земљишта остати кратких рукава. Циљ је да рудник добије простор за рад, а домаћини довољно новца да могу наставити живот на другом мјесту.
"Желимо да људи који су таме налазе, чија су тамо имања стотинама година, да их не направимо сиромасима, социјалним случајевима. Желимо да то буде реална цијена, која ће омогућити да они могу несметано да наставе свој живот", додао је Додик.
Електропривреда Српске није на продају. До приватизације неће доћи, порука је ресорног министра. За опоравак енергетског сектора руку спаса пружиће Влада, како додатни терет не би пао на матично предузеће и РиТЕ Угљевик. Први испит је за седам до десет дана, када би Угљевик требало да се врати на мрежу. Значила би и која кап кише, како би и хидропогони коначно кренули са радом.
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