Због нереда у Паризу затворен Лувр

Аутор:АТВ редакција
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Лувр, најпосјећенији и један од најпознатијих музеја на свијету, затворен је данас након што су демонстранти блокирали улазе у музеј током протеста у Паризу.
Музеј, у којем се чувају нека од најпознатијих уметничких дјела на свијету, међу којима су "Мона Лиза" и "Милоска Венера", саопштио је на платформи X да је затворен због протеста студената, не наводећи када би поново могао да буде отворен.
Студенти "Школе Лувр", специјализоване за високо образовање из историје умјетности, археологије, антропологије и музеологије, предводили су данас блокаду у знак подршке националном протестном покрету средњошколаца и како би осудили, како су навели, полицијску репресију, пренијели су раније француски медији.
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Лувр годишње посјети око девет милиона људи, што га чини убједљиво најпосјећенијим музејом на свијету.
До затварања музеја дошло је након викенда обиљеженог протестима због раста трошкова живота и услова у школама, који су у више француских градова прерасли у насиље и пљачке.
(Танјуг)
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