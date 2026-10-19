Ученик седмог разреда ножем ранио наставницу и другог ученика

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњи ученик ножем је ранио другог ученика и наставницу у граду Бистрици на сјеверу Румуније, саопштила је данас полиција.
Из полиције су навели да им је јутрос пријављен напад ученика седмог разреда основне школе.
Извор из правосуђа је навео да је дјечак објавио своје намјере на друштвеној мрежи Тикток непосредно прије напада.
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