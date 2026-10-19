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Ученик седмог разреда ножем ранио наставницу и другог ученика

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19.10.2026 17:39

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Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Тринаестогодишњи ученик ножем је ранио другог ученика и наставницу у граду Бистрици на сјеверу Румуније, саопштила је данас полиција.

Из полиције су навели да им је јутрос пријављен напад ученика седмог разреда основне школе.

Извор из правосуђа је навео да је дјечак објавио своје намјере на друштвеној мрежи Тикток непосредно прије напада.

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Против малољетника се води истрага за покушај тешког убиства, али се не може суочити са судским процесом, преноси Срна.

Школе у Европи суочене су ове године са низом напада, укључујући Пољску, Француску и Шведску.

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Тагови :

Румунија

Школа

напад ножем

повријеђени

ученици

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