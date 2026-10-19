Стотине школа под узбуном због пријетњи потписаних са "Алаху акбар"

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Великој Британији истражује лажне мејл-пријетње послате школама широм земље, а око 300 школа у Сјеверној Ирској добило је такве поруке.
Школске власти и полиција поруке третирају као неосноване, али су неке школе код Глазгова јутрос евакуисане из предострожности.
Полиција у Великој Британији саопштила је данас да истражује лажне пријетње које су електронском поштом послате школама широм земље, од чега је само у Северној Ирској такве пријетње примило око 300 школа.
У полицијском саопштењу се наводи да су исте имејл поруке садржале генерализовану пријетњу, која је потицала изван Велике Британије, преноси Скај њуз.
Министар просвјете Сјеверне Ирске Пол Гиван је рекао да изгледа да пријетеће поруке потичу "од исламиста који пријете да ће шеријатски закон бити уведен" у Великој Британији, као и да су потписане са "Алаху акбар" (Бог је највећи).
Полиција Сјеверне Ирске је саопштила да спроводи "хитне истраге" и да је у контакту са школама које су добиле пријетеће поруке.
Шкотска полиција је саопштила да су претеће поруке послате бројним школама широм Шкотске, и да се оне третирају као лажне, али да су из предострожности неке школе око Глазгова јутрос евакуисане, преноси Танјуг.
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