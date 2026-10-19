Logo

Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

19.10.2026 17:29
Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској
Фото: атв

Специјално издање емисије „Важно“ сутра у 21 час и 9 минута о енерго колапсу у Републици Српској са гостом Луком Петровићем, в.д. генералног директора ЕРС-а.

Има ли краја енерго колапсу у Српској?

Колико милиона марака је отисло на увоз?

Хоће ли струја да поскупи?

Ко је одговоран за проблеме у РиТЕ Угљевик?

Емисију „Важно“ уређује и води Бојан Носовић.

Специјал „Важно“- утораку 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

важно

Бојан Носовић

Више из рубрике

Важно: О термо погонима у Републици Српској

Емисије

Важно: О термо погонима у Републици Српској

9 ч

0
Нови идент

Емисије

Аграр: Јесења сјетва и приче жена са села

2 д

0
Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске

Емисије

Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске

2 д

0
Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

Емисије

Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

13

Власти у Француској увеле полицијски час

20

13

Умрла бивша дјевојка Џастина Бибера

19

56

Кондић Панић о протестима у Француској: Полиција се суочава са изазовима

19

55

Због нереда у Паризу затворен Лувр

19

51

Пуна подршка клупског руководства: Саша Илић остаје тренер Партизана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима