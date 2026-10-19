Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској

Извор:
АТВ
Специјално издање емисије „Важно“ сутра у 21 час и 9 минута о енерго колапсу у Републици Српској са гостом Луком Петровићем, в.д. генералног директора ЕРС-а.
Има ли краја енерго колапсу у Српској?
Колико милиона марака је отисло на увоз?
Хоће ли струја да поскупи?
Ко је одговоран за проблеме у РиТЕ Угљевик?
Емисију „Важно“ уређује и води Бојан Носовић.
Специјал „Важно“- утораку 21 час и 9 минута.
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