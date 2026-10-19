Важно: О термо погонима у Републици Српској

Извор:
АТВ
„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о стању у термо погонима у Републици Српској.
Има ли спаса за двије термоелектране у Српској?
Када ће ТЕ Угљевик на мрежу?
Колика је одговорност на ТЕ Гацко?
Има ли рјешења за нагомилане проблеме?
За „Важно“ говоре Жарко Новаковић, директор РиТЕ Угљевик и Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.
Емисију „Важно“ уређује и води Бојан Носовић.
„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.
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