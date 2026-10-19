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Важно: О термо погонима у Републици Српској

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Извор:

АТВ

19.10.2026 10:48
Важно: О термо погонима у Републици Српској
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о стању у термо погонима у Републици Српској.

Има ли спаса за двије термоелектране у Српској?

Када ће ТЕ Угљевик на мрежу?

Колика је одговорност на ТЕ Гацко?

Има ли рјешења за нагомилане проблеме?

За „Важно“ говоре Жарко Новаковић, директор РиТЕ Угљевик и Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.

Емисију „Важно“ уређује и води Бојан Носовић.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.

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Тагови :

АТВ

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Бојан Носовић

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