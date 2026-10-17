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Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске

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Извор:

АТВ

17.10.2026 13:30
Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске
Фото: АТВ

У новом издању „Енерго клуба“ детаљно анализирамо тешко стање у електроенергетском систему Републике Српске и постављамо питање до када ће се милиони марака трошити на увоз струје.

Има ли спаса за РиТЕ УГљевик?
Да ли је гатачки гигант спреман за зиму?
Зашто је производња ХЕ 'Бочац' испод свих минимума?

Шта се ради на подручју дистрибуције Пале?

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

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