Акција ”Исток Белт”: Ухапшене три особе због кријумчарења малољетних миграната

Аутор:АТВ редакција
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У акцији ”Исток Белт” полицијски службеници СИПА ухапсила су три особе због сумње да су бавили кријумчарењем малољетних миграната.
Акција је спроведена преко викенда на подручју Сарајева и Какња због сумње да су почињена кривична дјела организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарења мигранта.
У СИПА наводе да је акција иницирана након што су полицијски службеници МУП-а Тузланског кантона приликом контроле аутомобила у њему затекли четири малољетна држављанина Авганистана. Због надлежности у све се укључила СИПА.
”На подручју Какња СИПА је ухапсила двије особе због сумње да су повезани са кријумчарењем малољетних миграната. Наставком истражних активности, на подручју Сарајева идентификована је и ухапшена још једн особа која се доводи у везу с овим кривичним дјелима”, саопштила је СИПА.
Додају да су извршени претреси ухапшених особа, као и три аутомобила при чему су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ и даљем поступку.
”Осумњичени су спроведени у службене просторије на криминалистичку обраду и испитивање у својству осумњичених. Такође, шест лица је испитано у својству свједока”, наводе у СИПА.
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