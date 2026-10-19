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Акција ”Исток Белт”: Ухапшене три особе због кријумчарења малољетних миграната

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19.10.2026 11:48

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Акција ”Исток Белт”: Ухапшене три особе због кријумчарења малољетних миграната

У акцији ”Исток Белт” полицијски службеници СИПА ухапсила су три особе због сумње да су бавили кријумчарењем малољетних миграната.

Акција је спроведена преко викенда на подручју Сарајева и Какња због сумње да су почињена кривична дјела организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарења мигранта.

У СИПА наводе да је акција иницирана након што су полицијски службеници МУП-а Тузланског кантона приликом контроле аутомобила у њему затекли четири малољетна држављанина Авганистана. Због надлежности у све се укључила СИПА.

”На подручју Какња СИПА је ухапсила двије особе због сумње да су повезани са кријумчарењем малољетних миграната. Наставком истражних активности, на подручју Сарајева идентификована је и ухапшена још једн особа која се доводи у везу с овим кривичним дјелима”, саопштила је СИПА.

Додају да су извршени претреси ухапшених особа, као и три аутомобила при чему су откривени и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ и даљем поступку.

”Осумњичени су спроведени у службене просторије на криминалистичку обраду и испитивање у својству осумњичених. Такође, шест лица је испитано у својству свједока”, наводе у СИПА.

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Тагови :

кријумчарење

Мигранти

хапшење

СИПА

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