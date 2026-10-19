Француски пљачкаши показују украдено на ТикТоку: "Згазили смо полицију"

Аутор:АТВ редакција
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Након викенда обиљеженог насилним протестима широм Француске, процјењује се штета која би могла достићи стотине милиона евра. Опљачкано је и уништено више од 2.000 продавница, а власти се суочавају с питањима зашто нису предвидјеле овакву ескалацију насиља.
Истовремено, млади учесници пљачки на друштвеним мрежама ТикТок (TikTok) и Икс (X) објављују снимке на којима се хвале украденом робом и сукобима с интервентном полицијом, пише Јуроњуз (Euronews).
На једном од снимака објављених на ТикТоку младић за Париз користи жаргонски назив Панам (Paname) и поручује:
"Хвала Паризу, хвала Панаму. Екипа, убице сте, све смо развалили."
Очи су му црвене, вјероватно од сузавца, док набраја украдене предмете и хвали се новом спортском одјећом.
La fierté des pilleurs
Ils ne cachent même plus
https://t.co/N6jcJZzrul— Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) October 18, 2026
Потом се обраћа припадницима француске интервентне полиције (ЦРС).
"Бјежали сте, екипа, згазили смо вас", говори на крају снимка, додајући: "Генерација З, респект."
У другом снимку један од учесника нереда објаснио је новинару да се протестима придружио због високих цијена горива, које финансијски погађају његову мајку.
Признао је да је из продавнице спортске опреме украо одјећу и другу робу, а свој поступак оправдао је ријечима:
"На крају крајева, пљачком штедиш новац."
Un génie. 🤦🏽♀️
#17octobre https://t.co/fhp4R8I8pH— sophia aram (@SophiaAram) October 18, 2026
Младић сматра да је "Француска расистичка и да би сви требало да буду једнаки".
Тврди да су га раније тог дана избацили из ресторана у који је Французима био дозвољен улазак.
На примједбу новинара да ће пљачке само додатно учврстити стереотип о "Сјеверноафриканцу који краде", одговорио је:
"Ако наставимо овако, настаће хаос."
### Министар признао: Изгубили смо контролу
За разлику од младих који се на друштвеним мрежама хвале нередима, расположење у француској влади потпуно је другачије.
Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез данас је јавно признао да су безбједносне снаге у једном тренутку изгубиле контролу над ситуацијом.
"У суботу, у неким великим градовима, нисте могли погледати трговце у очи након што су им стотине продавница опљачкане и рећи им да нисмо изгубили контролу", изјавио је Нуњез.
Министар је потврдио да је приликом распоређивања безбједносних снага дошло до погрешне процјене.
Према његовим ријечима, у суботу је широм Француске било ангажовано око 60.000 полицајаца и жандарма, али ни толики број припадника безбједносних снага није био довољан да се обуздају бројне групе изгредника и пљачкаша.
"С обзиром на причињену штету, било је једино исправно да поднесем оставку", рекао је Нуњез.
Међутим, француски предсједник Емануел Макрон одбио је његову оставку.
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