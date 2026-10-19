У Кенији откривен култ, више од 400 мртвих: "У једном гробу 12 дјечјих тијела"

Аутор:АТВ редакција
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Пред кенијским судом почело је изрицање пресуде у случају масовног убиства који се води против проповједника судњег дана Пола Мекензија. Он и још 29 његових сљедбеника оптужени су за убиство 191 особе, од којих су готово сви били дјеца.
Према оптужници, његов култ је наводно приморавао дјецу да гладују до смрти како би „сусрела Исуса“. Власти су у плитким гробовима у шуми Шакахола, у близини кенијске обале, пронашле више од 400 тијела. Мекензи је тамо довео своје сљедбенике из цијеле земље, пише Би-Би-Си.
Мекензи и осталих 29 оптужених изјаснили су се да нису криви и више пута поновили да нико није био приморан да умре. Међу оптуженима је првобитно био и Мекензијев бивши шеф обезбјеђења Енос Аманиа Нгала, али се он нагодио са тужилаштвом и постао свједок.
Вође култа суочавају се и са низом других оптужби, укључујући тероризам, радикализацију и ускраћивање образовања дјеци. Ово је, међутим, прва пресуда која ће пастору бити изречена за најтежа кривична дјела убиства.
За ископавање плитких гробова ангажовано је 17 мушкараца из оближњег града. Некима је дневница износила свега осам долара.
„У сваком гробу који смо пронашли била су најмање три тијела“, рекао је за Би-Би-Си Џејмс, један од гробара.
„Неки остаци припадали су дјеци старој тек неколико седмица. Једном смо у гробу пронашли 12 дјечјих тијела у низу. Било је страшно, тијела су била наслагана једно на друго, попут одјеће.“
Гробари су испричали да су нека дјеца имала везане руке и ноге, а тијела су им била умотана у чаршаве.
Иако су многи Мекензијеви сљедбеници били из других дијелова Кеније, неки од преминулих били су познати локалној заједници. Чланови култа често су одлазили у оближњи град Шакахола по залихе и воду из ријеке Галане.
„Понекад бисмо их моторима превозили у шуму“, рекао је Салим Кариса, још један гробар. „Али све је било толико испланирано и тајновито да нико није могао знати шта се унутра дешава.“
Стивен Мвити (48) испричао је да је у култу изгубио свих шесторо дјеце. Када је отишао да се суочи са Мекензијем у његовој кући, видио је „много ћелавих жена и десетине дјеце“.
Мекензи је забрањивао шминкање и фризуре, па је женама наредио да обрију главе или да им коса буде неуредна. Мвитијева бивша супруга једна је од оптужених заједно са Мекензијем.
„Да данас сретнем пастора Мекензија, један од нас двојице морао би да умре“, изјавио је за Би-Би-Си.
„Свих шесторо моје дјеце умрло је у шуми Шакахола“, рекао је Мвити, видно потресен док је држао фотографију своје породице. „Пронашао сам и сахранио само остатке свог сина Самјуела.“
Мвити је показао на прашњави телевизор и кабловски пријемник у свом дому у приморском граду Малиндију.
„Ова мала ствар овдје била је почетак све моје несреће“, рекао је.
Управо преко телевизора Мекензијево учење стигло је у његов дом.
Пастор је 2003. године основао организацију „Гуд њуз интернешенел министрис“ (Good News International Ministries). Црква је постајала све популарнија и привукла хиљаде сљедбеника у својим огранцима широм Кеније. Имала је и телевизијску станицу Тајмс ТВ (Times TV), која је емитовала његове проповиједи.
Његове проповиједи о „посљедњим данима“ укључивале су теорије завјере у којима је образовање описивао као „зло“, здравствену заштиту као нешто што је „противно учењу“, а дигиталне личне карте као „ђавољи знак“.
Главна црква затворена је 2019. године, након чега се Пол Мекензи преселио у шуму Шакахола и подстакао вјернике да га слиједе.
Питер Шукран (23) каже да се његова мајка тада са њим преселила у Шакахолу. У Мекензијеву цркву почео је да иде када је имао осам година. Описао га је као свог „духовног оца“ и додао да о њему никада не би рекао ништа лоше.
Шукран је био један од мушкараца спасених из шуме у марту 2023. године.
Недељама је био болестан и прикован за кревет, а његово стање се погоршавало јер је мајка бацала све лијекове који су му били потребни за опоравак.
„Моја мајка је вјеровала у Мекензијево учење да је медицина зло“, рекао је Шукран. „Умро бих да ме нису спасили из шуме Шакахола.“
Упркос свему, Шукран и даље вјерује да је Мекензи „добра особа којој је стало до њега“.
„Мекензи никога није приморавао на пост. Људи су сами доносили те одлуке због својих увјерења“, рекао је Шукран. „И даље га волим и он је још увијек мој пастор.“
С друге стране, Мекензијев син Ден Пол Мекензи сматра да његов отац треба да буде проглашен кривим за убиство.
„Он је био вођа, неко на кога су се угледали. Дакле, он је убица одговоран за масовна убиства“, рекао је.
У документу од 298 страница, у којем су детаљно описане оптужбе, наводи се да су 190 од 191 жртве за чије се убиство терете Мекензи и његови сљедбеници била дјеца.
Многа тијела још нису идентификована због узнапредовалог стадијума распадања. У судским документима неколико жртава наведено је као „непознато мушко дијете“, а идентификоване су према локацији гроба и датуму проналаска.
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