Вођа секте добио још 33 године затвора: Сексуално нападао и злостављао 16 сљедбеница

Аутор:АТВ редакција
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Џунг Мјунг-сок, вођа јужнокорејске вјерске секте „Исус Јутарња звијезда“, осуђен је на додатне 33 године затвора након што је проглашен кривим за сексуалне нападе и злостављање сљедбеница.
Џунг, за којег се вјерује да је у раним осамдесетим годинама живота, већ служи затворску казну од 17 година због ранијих сексуалних напада на сљедбенице.
Та кривична дјела починио је након што је пуштен из затвора, гдје је издржавао казну због силовања за које је осуђен 2008. године.
У најновијем случају оптужен је да је током вишегодишњег периода, закључно са 2022. годином, сексуално нападао и злостављао 16 сљедбеница, преноси Ројтерс (Reuters).
Како је саопштио званичник суда у Теџону, Џунг ће нову затворску казну од 33 године почети да издржава тек након што одслужи претходно изречену казну.
На седам година затвора осуђен је и један службеник секте због помагања Џунгу у извршењу кривичних дјела.
Из мисијске канцеларије секте у јужнокорејској провинцији Јужни Чунгчонг нису одмах одговорили на питање да ли ће Џунг уложити жалбу на пресуду.
Џунг је један од четворице јужнокорејских вјерских вођа приказаних у Нетфликсовој (Netflix) документарној серији „У име Бога: Света издаја“.
Сва четворица су оптужена за различита кривична дјела.
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