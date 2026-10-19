Полицајац повријеђен при хапшењу Бијељинца

Аутор:АТВ редакција
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Бијељинска полиција ухапсила је Ђ.Ј. из тог града код кога су пронашли и одузели око 90 грама марихуане, а приликом хапшења је пружао активан отпор при чему је повријеђен један полицајац.
У ПУ Бијељина наводе да се Ђ.Ј. на терет ставља да је починио кривична дјела спречавање овлаштеног лица у вршењу службене дужности и неовлаштена производња и промет дроге.
”Полицијски службеници су у касним вечерњим сатима на подручју Бијељине контролисали Ђ.Ј. који је почео да пружа активан отпор усљед чега је један полицијски службеник задобио повреде шаке и поткољенице”, саопштила је ПУ Бијељина.
Додају да је приликом претреса Ђ.Ј. пронађена и одузета кеса у којој се налазило више мањих пакетића са марихуаном.
О свему је обавијештен поступајући тужилац, који је наложио да се након комплетирања и документовања надлежном тужилаштву достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.
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