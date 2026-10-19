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Италија: Приведено више од 270 људи због насиља

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19.10.2026 14:48

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Полиција се сукобљава са демонстрантима на протесту „Italia in Piazza“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Италијанска полиција привела је 271 младу особу током јучерашњих немира у Милану, саопштиле су данас надлежни органи, након другог дана протеста због лоших јавних услуга и растућих трошкова живота, током којих су се демонстранти сукобили са полицајцима, пљачкали продавнице и вандализовали имовину.

Снимци објављени на телевизији показују да је полиција у опреми за разбијање демонстрација испалила сузавац и користила водене топове док је неколико стотина демонстраната са капуљачама палило контејнере за смеће и пљачкало продавнице, укључујући оне које припадају спортским продавцима "Декатлон" и "Арк'терикс", те продавницу телефона "Водафон" у центру града.

Из полиције је саопштено да су од оних који су приведени у полицијске станице, ухапшене 32 особе, од којих су 23 малољетници, а међу њима је и 13 страних држављана. Још 28 лица пријављено је правосудним органима.

Немири су услиједили након сличних сукоба у суботу, 17. октобра, у градовима на сјеверу земље, укључујући Милано, Болоњу, Брешу, Бергамо и Торино, гдје је 28 демонстраната ухапшено.

Италијански премијер Ђорђа Мелони, која се суочава са изборима сљедеће године, осудила је насиље и најавила за данас сједницу Владе ради разговора о рјешавању ситуације, преноси Срна.

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Тагови :

привођење

Италија

Протести

Полиција

демонстрације

Милано

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