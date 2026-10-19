Евро тоне заједно са Европом

Аутор:АТВ редакција
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Евро је данас ослабио након што су високе цијене енергената додатно појачале забринутост инвеститора због политичке нестабилности у Француској.
Француска се суочила с једним од најтежих таласа нереда посљедњих година, а из кабинета предсједника саопштено је да је Емануел Макрон одбио понуду министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза да поднесе оставку након викенда обиљеженог масовним нередима.
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Аналитичари истичу да је реакција евра почетком октобра била знатно израженија и да је пратила већ познат образац. Наиме, јединствена европска валута обично се налази под дуготрајнијим притиском тек када политичке тензије у Француској пређу националне оквире и негативно утичу на расположење инвеститора широм еврозоне.
Евро је ослабио за 0,25 одсто, на 1,1210 долара. Почетком мјесеца изгубио је више од један одсто вриједности након што се разлика у приносима између француских државних обвезница (ОАТ) и сигурнијих њемачких обвезница (Бунд) повећала за око 40 базних поена и премашила 150 базних поена.
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То је довело до раста премије ризика и за остале чланице еврозоне, док је у понедјељак поменута разлика износила 141 базни поен.
Према оцјенама аналитичара, инвеститори су прошле седмице почели да преиспитују досадашња тумачења кретања на девизном тржишту. Амерички долар мјесецима је имао подршку снажног привредног раста САД и раста вриједности акција, подстакнутог развојем технологија вјештачке интелигенције.
Међутим, све већа пажња усмјерена је на могућност успоравања улагања у сектор вјештачке интелигенције, што би могло негативно да утиче на америчку привреду и смањи потребу државе за задуживањем. Такав развој догађаја могао би да доведе до пада вриједности долара, али и приноса на америчке државне обвезнице.
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Очекивања у вези с кретањем каматних стопа поново су постала један од главних покретача тржишта. Томе је допринијело и повећање каматних стопа америчких Федералних резерви (ФЕД) у септембру, чиме је инвеститорима послата порука да амерички креатори монетарне политике остају посвећени борби против инфлације.
Директорица истраживања тржишта валута и роба у Комерцбанци (Commerzbank) Ту Лан Нгујен (Thu Lan Nguyen) оцијенила је да на однос евра и долара тренутно већи утицај имају одлуке централних банака него сама цијена нафте.
"За курс евро/долар тренутно није толико важна сама цијена нафте колико начин на који ће на њу реаговати ФЕД и Европска централна банка. Све док тржишта не очекују много снажнију реакцију ФЕД-а на инфлаторни шок, долар ће тешко у потпуности искористити предност коју му пружају више цијене нафте", рекла је Нгујен.
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Од избијања сукоба с Ираном у марту, раст цијена нафте углавном је ишао у прилог долару, док је истовремено стварао притисак на валуте земаља које зависе од увоза енергената, попут евра и јапанског јена.
Цијене терминских уговора за нафту типа брент повукле су се с највишег нивоа у посљедњих пет мјесеци, али се и даље крећу изнад 100 долара по барелу. Истовремено, цијене природног гаса достигле су нови четворогодишњи максимум од 89,13 евра.
Према процјенама тржишта, постоји 87 одсто вјероватноће да ће ФЕД овог мјесеца задржати каматне стопе на непромијењеном нивоу, док се до краја 2027. године очекује њихово укупно смањење за 75 базних поена.
Слична очекивања присутна су и када је ријеч о будућим одлукама Европске централне банке.
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