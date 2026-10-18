Када руско гориво стиже у САД? Огласили се из Москве

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руско дизел гориво ће стићи у САД у року од 15 до 20 дана након потписивања уговора, а у друге земље за мање времена, изјавио је замјеник руског премијера Александар Новак.
"Тренутно су у току преговори о комерцијалним условима, у суштини о закључивању уговора. Чим буду потписани, у року од 15 до 20 дана гориво ће стићи на тржишта, значи на тржишта САД. Ако говоримо о другим свјетским тржиштима, ближим земљама, онда у краћим временским роковима", рекао је Новак.
Руски предсједник Владимир Путин и амерички предсједник Доналд Трамп постигли су договор о испоруци руског дизел горива на свјетско тржиште током телефонског разговора 9. октобра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д5
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Економија
2 д7
Најновије
Најчитаније
11
59
11
54
11
38
11
34
11
27
Тренутно на програму