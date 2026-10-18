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Када руско гориво стиже у САД? Огласили се из Москве

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18.10.2026 10:08

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Када руско гориво стиже у САД? Огласили се из Москве
Фото: Танјуг/АП

Руско дизел гориво ће стићи у САД у року од 15 до 20 дана након потписивања уговора, а у друге земље за мање времена, изјавио је замјеник руског премијера Александар Новак.

"Тренутно су у току преговори о комерцијалним условима, у суштини о закључивању уговора. Чим буду потписани, у року од 15 до 20 дана гориво ће стићи на тржишта, значи на тржишта САД. Ако говоримо о другим свјетским тржиштима, ближим земљама, онда у краћим временским роковима", рекао је Новак.

Руски предсједник Владимир Путин и амерички предсједник Доналд Трамп постигли су договор о испоруци руског дизел горива на свјетско тржиште током телефонског разговора 9. октобра.

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Тагови :

гориво

Русија

Америка

Владимир Путин

Доналд Трамп

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