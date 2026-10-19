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Додик: Цијена електричне енергије за становништво се неће повећавати

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19.10.2026 13:03

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лидер СНСД-а на конференцији за медије
Фото: ATV

Цијена електричне енергије за становништво се неће повећавати, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Тек у марту ћемо разматрати могућу нивелацију цијена, и остајемо са најмањом цијеном енергије у региону. Да је цијена електричне енергије као у Хрватској, ми би имали 500 милиона марака више у систему електропривреде и не би имали ниједан проблем", рекао је Додик.

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Додик наглашава да се цијене за становништво неће мијењати, док ће бити корекција цијена за привреду.

"Али ми идемо да обезбиједимо друштвено корисну цијену за становништво. Цијена се неће помјерати за становништво, за привреду хоће. Разговараћемо са нашим привредницима", каже Додик и додаје

"Нама је примарни циљ да кроз зиму прођемо са стабилном количином електричне енергије и да нема рестрикције".

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Тагови :

Милорад Додик

Струја

електрична енергија

цијена струје

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