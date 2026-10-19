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Сутра састанак о обиљежавању 35 година рада Народне скупштине Српске

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19.10.2026 12:34

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Бањалуци ће сутра бити одржан састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.

Састанак је заказан за 11.00 часова у кабинету предсједника Народне скупштине Републике Српске.

Сниматељима и фото-репортерима је омогућено да сниме и фотографишу почетак састанка, након којег ће бити објављено саопштење, најављено је из Народне скупштине Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.

Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.

Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.

Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

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Састанак

Бања Лука

Република Српска

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