Сутра састанак о обиљежавању 35 година рада Народне скупштине Српске

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће сутра бити одржан састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.
Састанак је заказан за 11.00 часова у кабинету предсједника Народне скупштине Републике Српске.
Сниматељима и фото-репортерима је омогућено да сниме и фотографишу почетак састанка, након којег ће бити објављено саопштење, најављено је из Народне скупштине Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Истог дана, на конститутивној сједници Скупштине српског народа у БиХ, донесени су и други акти међу којима се политичким значајем истичу Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији и Одлука о расписивању и провођењу плебисцита српског народа у БиХ.
Посланици Народне скупштине Републике Српске, 9. јануара 1992. године, усвојили су Декларацију о проглашењу Републике српског народа БиХ. Овај дан се у Републици Српској обиљежава као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав Републике Српске и Уставни закон за његово спровођење, чиме је формалноправно настао државноправни субјективитет српског народа.
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