Минић: Власти у ФБиХ да обезбиједе нормалан живот српским повратницима

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић апеловао је на власти у Федерацији БиХ да обезбиједе нормалан живот српским повратницима, као и безбједност имовине и насљеђа Срба у овом ентитету, истичући да је недопустиво да су српска гробља у ФБиХ све чешће мета вандалских напада.
"Случај скрнављења надгробних споменика у Вучинићима код Кладња још је један вандалски чин над српским народом", написао је Минић на "Иксу".
Недопустиво је да српска гробља у Федерацији БиХ све чешће буду мета вандалских напада. Случај скрнављења надгробних споменика у Вучинићима код Кладња још је један вандалски чин над српским народом. Апелујем на власти у ФБиХ да обезбиједе нормалан живот српским повратницима, као и безбједност имовине и насљеђа Срба у овом ентитету. Породице које су изгубиле своје домове заслужују да бар гробови њихових најмилијих почивају у миру.— Саво Минић (@minic_savo) October 19, 2026
Он је нагласио да породице које су изгубиле своје домове заслужују да бар гробови њихових најмилијих почивају у миру.
На српском гробљу у селу Вучинићи код Кладња протекле седмице уочени су порушени надгробни споменици.
На попису становништва 1991. године на подручју општине Кладањ живјело је најмање 4.100 Срба или 26 одсто, а на попису 2013. године свега 107 Срба или 0,9 одсто
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