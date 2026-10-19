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Минић: Власти у ФБиХ да обезбиједе нормалан живот српским повратницима

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19.10.2026 10:29

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић апеловао је на власти у Федерацији БиХ да обезбиједе нормалан живот српским повратницима, као и безбједност имовине и насљеђа Срба у овом ентитету, истичући да је недопустиво да су српска гробља у ФБиХ све чешће мета вандалских напада.

"Случај скрнављења надгробних споменика у Вучинићима код Кладња још је један вандалски чин над српским народом", написао је Минић на "Иксу".

Он је нагласио да породице које су изгубиле своје домове заслужују да бар гробови њихових најмилијих почивају у миру.

На српском гробљу у селу Вучинићи код Кладња протекле седмице уочени су порушени надгробни споменици.

На попису становништва 1991. године на подручју општине Кладањ живјело је најмање 4.100 Срба или 26 одсто, а на попису 2013. године свега 107 Срба или 0,9 одсто

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Тагови :

Саво Минић

Предсједник Владе

ФБиХ

српски повратници

Српски повратници ФБиХ

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