У тешком удесу погинула дјевојка (20): Објављене слике са мјеста језиве несреће

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у петак, 16. октобра, око 18 часова на путу између Бечеја и Бачког Градишта, живот је изгубила млађа женска особа К. Т. (20) из Бечеја.
Како наводе српски медији, у удесу су учествовала два путничка возила.
Након силовитог судара, оба аутомобила су слетела са коловоза, при чему је Бечејка задобила повреде опасне по живот и преминула на лицу мјеста.
На овој дионици пута саобраћај се одвијао отежано уз формирање дужих колона возила док је трајао увиђај полиције и дежурних служби.
Званичне околности под којима је дошло до несреће биће познате након завршетка истраге.
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