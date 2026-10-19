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У тешком удесу погинула дјевојка (20): Објављене слике са мјеста језиве несреће

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19.10.2026 11:15

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у петак, 16. октобра, око 18 часова на путу између Бечеја и Бачког Градишта, живот је изгубила млађа женска особа К. Т. (20) из Бечеја.

Како наводе српски медији, у удесу су учествовала два путничка возила.

Након силовитог судара, оба аутомобила су слетела са коловоза, при чему је Бечејка задобила повреде опасне по живот и преминула на лицу мјеста.

На овој дионици пута саобраћај се одвијао отежано уз формирање дужих колона возила док је трајао увиђај полиције и дежурних служби.

Званичне околности под којима је дошло до несреће биће познате након завршетка истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

судар

Нови Бечеј

Србија

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