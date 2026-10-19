Паре стижу до 30. октобра: 3 знака чекају богатство и срећа

Аутор:АТВ редакција
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Стријелчеве, Лавове и Рибе, према астролошким тумачењима, до 30. октобра очекују прилике за зараду, добре вијести и финансијски преокрет.
Некима би могао да се врати новац на који су одавно заборавили, други би коначно могли да добију заслужену исплату, док би трећи могли да наиђу на пословну понуду која мијења њихове планове.
Пред њима је период у којем би, према звијездама, требало пажљивије да ослушкују нове могућности.
Стријелчеви би крајем октобра могли да добију прилику којој се нису надали. Док размишљају о редовним приходима и трошковима, могла би да се појави могућност зараде из извора који су готово заборавили.
То може бити враћање старог дуга, исплата за ранији посао или понуда за сарадњу од особе са којом дуго нису били у контакту.
Важно је да не одбацују нове приједлоге прије него што саслушају све детаље. Разговор који у почетку дјелује сасвим обично могао би да отвори врата занимљивој пословној прилици.
За Стријелчеве је ово период у којем би флексибилност и спремност на промјене могли да буду њихови највећи адути.
Лавови су можда већ неко вријеме суочени са чекањем, неизвјесним договорима или новцем који никако да стигне. Ипак, посљедњи дани октобра могли би да донесу помак у ситуацијама које су дуго стајале у мјесту.
Могућа је вијест о исплати, завршетак пословног договора или прилика да наплате труд који су претходно уложили. Управо би то могло да им донесе велико олакшање и осјећај да се ствари коначно одвијају у правом смјеру.
Када је ријеч о новцу, Лавовима се савјетује да буду промишљени. Умјесто да одмах потроше све што добију, било би добро да дио сачувају за будуће трошкове, а остатак искористе за нешто што их заиста радује.
Рибе би до краја октобра могле да се нађу пред приликом која доноси више финансијске сигурности. Послије периода брига и размишљања о трошковима, добра вијест могла би да им врати оптимизам.
У питању може бити нови пословни ангажман, повољнији уговор или могућност да хоби претворе у додатни извор прихода. Таква промјена не мора одмах да донесе богатство, али би могла да отвори пут ка стабилнијем периоду.
Ипак, Рибе не би требало да доносе одлуке само на основу првог утиска. Прије него што прихвате понуду, важно је да провјере све услове и процијене колико им се она заиста исплати.
За њих би највећа награда могла да буде управо осјећај да наредне мјесеце дочекују са мање финансијских брига.
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