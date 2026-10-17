Зашто су навлаке за јоргане у доба Југославије имале "рупу": Постоји практичан разлог

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Ко је одрастао користећи тешке вунене или перјане јоргане, сигурно памти навлаке с отвором у облику ромба на средини, какве су деценијама биле уобичајене у домаћинствима широм бивше Југославије. Тај детаљ није био украс него рјешење за сасвим конкретан проблем.
Данашња постељина углавном се затвара дугмадима или патентним затварачем на једној страни, што је довољно за лагане јоргане. С тешким јорганима било је другачије: да би се увукли кроз отвор на крају, требало је дуго вући, окретати навлаку и исправљати углове.
Ромб на средини тај је посао знатно скраћивао. Јорган се убацивао кроз отвор, а затим се рукама развлачио према угловима па је кревет био намјештен за кратко вријеме.
Управо је практичност била главни разлог зашто су се навлаке толико дуго шиле на овај начин. Ту је била и рачуница: без патентних затварача, дугмади и других додатака израда је била једноставнија и јефтинија.
Такве навлаке лакше су се скидале, прале и сушиле, што је много значило у времену када одржавање постељине није било ни приближно једноставно као данас.
Савремене навлаке готово су их потпуно потиснуле, али многима су остале дио сјећања на дјетињство. Понегдје се још могу наћи у старим ормарима или на таванима, а млађим генерацијама тај необични отвор често дјелује као загонетка.
(Кликс)
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