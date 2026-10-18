Недељни астро водич: Близанци - неразумијевање с колегама, Дјевице - све информације које вам долазе провјерите

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Сазнајте шта вас чека наредне недеље за сваки хороскопски знак.
Храна
Ових дана вам пријају све ђаконије од меса и меснихпрерађевина. Немојте заборавити и на друге групе намирница, нарочито на поврће које у последње време избегавате. Такође – млеко и млечни производи.
Љубав и посао
Велике осцилације у емотивним партнерствима, одлазак из крајности у крајност. Па у једном тренутку можете имати позитивна и дивна дешавања са вољеном особом....а у следећем тренутку водити рат. Можете се час страсно и гласно волети, а онда упасти у фазу посесивности и љубоморе. Ни комуникација вам неће бити уједначена – онда када треба отворено разговарати, бићете склони да избегавате причу или да се повлачите у ћутање, да би већ у следећем тренутку отворили одједном сто и једну тему.
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Када смо у овако узбурканом периоду, императив за одржање стабилности везе јесте разумевање и посвећеност. Слободнима ће се допадати они који их пале као буре барута и укључују им све лампице. Прошлост заобиђите, од ње вајде нема. Што се посла тиче, доста ометајућих фактора у вашем радном окружењу што вас хоће једним делом успоравати. А могуће је и да ћете неке ситуације завршити тек из више покушаја.
Здравље
Инфекције, метеоропатске тегобе. Осетљив респираторни систем.
Храна
Исхрану обогатите месом – најбоље пилећим или ћурећим. Поврћеконзумирајте или сирово, кроз салате, или кувано на пари. Потребновам је више витамина, зарад бољег имунитета.
Љубав и посао
У партнерском пољу Меркур креће уназад (планета која између осталог влада и вашим љубавним животом), па слободни Бикови улазе у фазу подсећања на прошлост. Било да су то подсећања кроз контакте са бившима (ви гледајте шта ћете са њима, али моја препорука би била да не чачкате по ономе што је било и прошло јер тешко да ће ту бити „хепи енда“), било кроз нове љубавне занимације али оне које вас по нечему подсећају на прошлост (ни ту нема вајде, баталите). У ствари, вама би сада најбоље било да се забављате или учите или радите а да љубав оставите за нека боља времена. Но, они који су заузети не могу баш тек тако лако да „батале“ дешавања са емотивним партнером – па ћете ви ове седмице проћи кроз све нијансе расположења – ред сунца ред облака отприлике. Пословно, повремено помислите да људи са којима радите и сарађујете баш и нису у винклу. И вероватно сте апсолутно у праву. Борите се са будалама, шта ћете друго.
Здравље
Млађи Бикови су углавном добро. Старији – боли мозак, боле живци.
Храна
Добар апетит, разнолика исхрана – а неки од вас се могу одлучитии на мало експериментисања са укусима, зачинима, рецептима. Старији Близанци нека више поведу рачуна о начину исхране, нештовам не прија.
Љубав и посао
Успоравање, па стационарност вашег владара Меркура у пољу које се везује за обавезе, пословну свакодневицу и однос са колегама – указује да ћете скоро од самог почетка недеље ући у једну истовремено напорну и хаотичну пословну фазу.
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Или пуно обавеза а мало времена да се оне заврше, или исправљање грешака и пропуста из протеклих седмица, или одлагање баш оних ставки које су вам најбитније да завршите, а на све то – комуникација са сарадницима ће често баговати и биће појачано неразумевање. Припремите живце, удахните дубоко – и баците се на посао. Емотивно – постоји неки вид раскорака између вољене особе и вас. И даље нам је актуелан мањак заједничког времена или промене у договорима и плановима – ништа драматично, али довољно да вам с времена на време доноси лошије расположење. Слободни – имаћете и забавних и љубавних занимација колико вам душа иште. Оне љубавне бирајте паметно.
Здравље
Нешто слабији имунитет или енергетски пад – па ћете бити осетљивији на вирусе, бактерије.
Храна
Супе, чорбе са пуно поврћа И меса изузетно ће вам пријати уовим данима. Не само да ћете њима побољшати имунитет, већ ћеИ вашем организму дати довољно снаге И енергије.
Љубав и посао
Кроз ваше поље љубави и забаве сада пролазе ретроградна Венера и ретроградни Меркур, као и Сунце – слободнима ово може да донесе више удварача – и оних нових, али и оних „понављача“ који би баш сада да вам нешто кажу или да вас виде и који покушавају да вас подсете на оно што је било. Уколико ови „стари“ имају да вам кажу нешто ново (и истински стану иза тога) – онда можда и вреди дати неку шансицу (али опрезно), али ако су и даље у фазону тандарања истих прича (на које сте, реално гледано пали више пута) – шта ће вам то у животу? Заузетима би било време да се можда врате на теме које нису у потпуности решили или планове са вољеном особом који су остали на чекању. Комуникација са партнером може бити повремено захтевнија – али се сада може решити, исправити или покренути много тога доброг. Пословно, без журбе у овој седмици јер ће вам бити потребна сва ваша концентрација и фокусираност. Много обавеза.
Здравље
Превише стреса на дневном нивоу. Израженије главобоље или метеоропатске тегобе.
Храна
Добра је ово седмица да се направи неки заокрет у исхрани – да се отпочне са дијетом или са новим режимом (или да се врати на стари режим исхране који вам је пријао). Више хране „на кашику“!
Љубав и посао
И емотивни и породични живот и дешавања у њима доносиће и оне најлепше, али и оне најкомплексније и најизазовније тренутке. Врло лако може да се деси да ће мање или веће драме и тензије кретати баш од вас – јер ћете ви бити наелектрисани и ту тензију пребацивати на друге, истовремено их оптужујући да вам стално „сервирају“ непријатне и неугодне ситуације. Још ако се догоди да имате нека интензивнија дешавања у дому, са члановима породице или пак кварове – е онда ће тих разлога за нервирање и за ваше „сољење памети“ свима бити на квадрат више. У партнерским односима потребно је мање приче (јер, ионако ћете се вртети у круг и не решавати истински ни једну озбиљну тему) а много више страсти и радовања. Слободни ће час у љубави хтети напред и нешто ново, час ће хтети у прошлост. У преводу – ни ви сами не знате шта желите. Пословно, отежања постоје на сваком кораку. Све што будете радили, ићи ће на мишиће и споро за ваш укус.
Здравље
Час сте одлично, час ровити. Час сијате, а час сте мутни.
Храна
Ваша исхрана треба да буде разноврсна у овом периоду, санагласком на поврћу И биљним влакнима. Такође, изузетно ћевам пријати сви млечни производи – нарочито тврди, стари сиреви Икисело млеко.
Љубав и посао
Меркур, планета која влада вашим знаком је прво у изузетно успореној фази, да би за викенд кренуо ретроградним ходом у пољу које се везује за комуникацију, мисли, саобраћај, документацију, информације. Из тог разлога, када причамо о послу – биће прилично изазовно организовати се ових дана – или ћете ви чекати друге или ће други чекати вас. Такође, све информације које вам долазе проверите и не реагујте одмах на њих, јер је питање да ли су истините или да ли сте их на прави начин разумели. Договори ће се успорити, што је и добро јер сада се не треба залетати у обавезивању. Проблеми са техником, багови у комуникацији и прегршт ситних нервирајућих ставки се подразумевају. Та иста комуникација може донекле да прави проблем или неспоразуме и у емотивним релацијама. Зато будите спори на језику и са оптужбама на рачун вољене особе. Слободни – „чачкање“ са супротним полом, флертовање. Само да није прошлост.
Здравље
Осетљив респираторни систем, а могуће су и повреде. Више опреза у саобраћају.
Храна
Уживати у храни је једно, а здраво се хранити потпуно друго. Висте тренутно у овом првом моделу понашања – ваша исхрана нијеадекватна и требало би нешто мењати. Исто тако – и кретати се више.
Љубав и посао
Слободнима ће пријати да буду виђени, у покрету и контакту са особама које имају сличну енергију вашој. Период пред вама је добар за дружења, за сусрете, за причу са онима са којима имате мноштво заједничких тема, који вам доносе добро расположење и осмехе. Потенцијалне љубави, нове или старе сада миришу највише на страст – а тамо где је од самог почетка толико ватрено – човек може и да се опече. Заузетима ће час бити „удобно“ и занимљиво у вези, а час се неће осећати баш најбоље – нешто ће их жуљати, замагљивати им осмехе, доносити недоумице или размишљања.
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Лако ћете и брзо одреаговати и на оно што је ситница, лако можете упадати у сумњичаве фазе, лако ће вам засметати неки партнерови поступци или речи. Пословно – поприлично ће вас нервирати све што се везује и за финансијске приливе и за трошкове. Паре могу каснити или ће одлазити превише брзо. Остало ће ићи стандардно – ред нормале, ред нервирања. Као и до сада.
Здравље
Ваљало би више обратити пажњу на исхрану. Старијим Вагама могуће хормонске осцилације.
Храна
Цвекла, спанаћ, зелена салата, карфиол, али И црвено месо И риба – тренутно су вам потребни да би побољшали крвну слику И имунитет. Оно што бисте требали да избегавате јесте превелика количинашећера И зачина.
Љубав и посао
Ретроградна Венера је код вас, за који дан свраћа и Сунце, док истовремено Меркур (који вам је такође у гостима) креће уназад. Много прошлости плус појачана свест о себи (а појачан и его) – па ће са вама бити прилично тешко изаћи на крај ових дана. У емотивним релацијама ћете бити склони да не чујете партнера већ да вртите своју причу ( у преводу – биће немогуће договорити се са вама а и вама ће бити тешко да се договорите сами са собом, камоли са неким другим), бићете склони да извлачитествари из праисторије и да њима забављате и свој мозак и живце вољене особе, као да ћете стално тражити неку длаку у јајету да бисте могли да придикујете и паметујете. Све ово може и у послу да се покаже кроз нереалне жеље, изузетно појачану амбицију, кроз незгодну комуникацију са сарадницима, али и кроз вашу склоност да контрирате свима, па и надређенима. Слободни – неоспорно је да сте сада изузетно привлачни супротном полу.
Здравље
Повреде, инфекције, могућ је и пад имунитета.
Храна
Постоји потреба за јачањем имуног система, па би било добро дасвоју исхрану обогатите свежим воћем, нарочито лимуном, кивијем, поморанџама, али И поврћем И то цвеклом, саргарепом, карфиолом.
Љубав и посао
Споља сјај, а изнутра.....па, не можемо баш да кажемо „очај“, јер не би било реално – али вам и главу и душу и мисли море неке ставке – можда ситуације око посла и финансија, можда нешто везано за партнерски однос у којем сте, можда усамљеност или прошле љубави уколико сте соло. Шта год било од наведеног или нешто што само ви знате – те ће вам ставке повремено кварити угођај, доносити замишљеност или то да стално вртите једне те исте слике у глави. Када причамо о љубави – ово је период када и слободни и заузети могу поклекнути под искушењем и упустити се у тајни флерт, везу. Уколико сте заузети и немате немеру (или прилику) да шврљате – однос са вољеном особом ће имати осцилације – што сте активнији то ћете се осећати боље, а у мирнијим или статичнијим фазама – могу се пробудити страхови или сумње. Пословно, иако се све одвија скоро па регуларно и нормално – ви имате дилеме, можда размишљате и о промени посла. И бринете због трошкова.
Здравље
Проблеми са спавањем, ментална оптерећеност.
Храна
Покушајте да вам оброци буду разноврснији, а највише се усмеритена рибу, поврће, воће, житарице. Пробајте да мало смањите меснепрерађевине. Такође, потребно је да уносите више витамина Ц.
Љубав и посао
Комуникација са сарадницима ће бити захтевнија, спорија – требаће више времена да се разумете и договорите – али ћете све оно што започнете и завршити и то прилично успешно. Искуство и мудрост ће бити на вашој страни. У овој седмици су могући застоји – административне или техничке природе. Нешто ћете успети да решите одмах, нешто ће морати да сачека следећу седмицу. Све што се везује за дом или за чланове породице (или пак приватни посао) биће јако у фокусу у овој седмици, а додатно интензивирање очекујемо у данима викенда.
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Што се љубави тиче – договори или планови са вољеном особом могу успорити или ће бити потребно да нешто мењате, да бисте се прилагодили новонасталим ситуацијама. Добра комуникација са партнером је присутна, па ће уз разумевање све ићи лакше. Слободни могу имати неочекиван сусрет или контакт са особом из прошлости. Могућа су и нова допадања, преко друштвеног круга или излазака.
Здравље
Солидна здравствена ситуација млађима. Старији – мало имунитет, мало хроничне бољке.
Храна
Водите рачуна да не покварите стомак, могући су и проблеми са пробавом. Потребно вам је више намирница биљног порекла, а могли бисте да избегавате млеко, млечне производе и « јачу » храну.
Љубав и посао
Планете су се нагурале у пословни сектор – отвараће се нове обавезе, док ће истовремено старе захтевати неки вид корекције или понављања. Одлуке или закључци које сте у протеклом периоду донели сада могу ући у фазу преиспитивања, јер су се околности промениле. Исто важи и за информације – и оне које сте већ добили и оне које вам долазе сада – не треба брзински реаговати на њих, биле оне позитивне или не – већ сачекати потврду. Комуникација и са сарадницима и са надређенима ће бити тешка, захтевна, повремено на граници расправе. Треба бити мудар и не дозволити да будемо испровоцирани. У љубави, заузети никако да ухвате стабилан правац. У периоду сте када имате ред љубави, страсти и доброг расположења....па ред тврдоглавости и међусобног нервирања. Варнице су добродошле у спаваћој соби, у комуникацији баш и не. Слободни – уживање са пријатељима, а љубав ако дође - добродошла је (тешко да ће доћи ал хајд да не мрачимо).
Здравље
Прилично солидно, можда пред крај недеље више умора или интензивније главобоље.
Храна
Потребно вам је више биљне хране, меса, рибе, јаја, млечнихпроизвода, нарочито тврдих сирева. Избегавајте грицкалице И слаткише, али И јаке зачине. Ако бисте на дијету – викенд је приличнодобар за почетак исте.
Љубав и посао
Можда емотивни партнер и ви немате онолико колико бисте желели времена једно за друго – али имате и добре планове и солидне договоре, па се некако сналазите. Сваки тренутак слободног времена ћете усмеравати у однос са вољеном особом, уживати у само вашим тренуцима.
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Избегавајте теме на којима сте се и раније саплитали, али зато сада јесте тренутак да на дневни ред поново дођу питања и планови који се везују или за заједничку будућност или за неке друге ставке које су важне за ваш однос. Слободни су у солидном периоду који доноси више друштвености, забаве, чак можда и путовања. Има интересантних сусрета, па чак и могућности да налетите на симпатију из прошлости или на бившег партнера (или да дође до контакта). Пословно – не знам шта бих могла паметно рећи за ову ставку јер је током целе седмице наглашена журба и покушаји да се у ходу прилагодите околностима и дешавањима на дневном нивоу.
Здравље
Углавном добро, преноси Телеграф.
Друштво
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2 д0
Занимљивости
2 д0
Занимљивости
3 д0
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