Нетанјаху: Ирански народ је талац идеолошких насилника

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је ирански народ талац групе коју је описао као "идеолошке насилнике".
Нетанјаху је рекао у интервјуу "Фокс њузу" да је циљ за наредни период потпуно и фундаментално уклањање иранске пријетње усмјерене против Израела, САД и свијета у цјелини.
Он је додао је да су садашња америчка администрација и Израел на правом путу ка постизању овог важног стратешког циља.
Нетанјаху је истакао да су се комбиновани напори, који обухватају војну акцију на терену и строгу економску блокаду, показали веома ефикасним у поткопавању капацитета Техерана.
Израелски премијер је додао да би елиминисање ове пријетње пружило иранском народу истинску прилику да преузме контролу над сопственом будућношћу, што би, заузврат, преобликовало цијели Блиски исток и усмјерило га према већој стабилности.
Нетанјаху је нагласио да је једини ефикасан начин за рјешавање ове сложене ситуације фундаментално уклањање садашње владе у Техерану. Он је позвао на дефинитивно укидање њене регионалне политике.
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