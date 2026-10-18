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Нетанјаху: Ирански народ је талац идеолошких насилника

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18.10.2026 11:38

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је ирански народ талац групе коју је описао као "идеолошке насилнике".

Нетанјаху је рекао у интервјуу "Фокс њузу" да је циљ за наредни период потпуно и фундаментално уклањање иранске пријетње усмјерене против Израела, САД и свијета у цјелини.

Он је додао је да су садашња америчка администрација и Израел на правом путу ка постизању овог важног стратешког циља.

Нетанјаху је истакао да су се комбиновани напори, који обухватају војну акцију на терену и строгу економску блокаду, показали веома ефикасним у поткопавању капацитета Техерана.

Израелски премијер је додао да би елиминисање ове пријетње пружило иранском народу истинску прилику да преузме контролу над сопственом будућношћу, што би, заузврат, преобликовало цијели Блиски исток и усмјерило га према већој стабилности.

Нетанјаху је нагласио да је једини ефикасан начин за рјешавање ове сложене ситуације фундаментално уклањање садашње владе у Техерану. Он је позвао на дефинитивно укидање њене регионалне политике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Иран

Бењамин Нетанјаху

Израел

исламски екстремизам

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