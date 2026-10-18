Парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Светог Геогрија у Трнову служи се парастос за погинуле припаднике Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске и све погинуле борце и цивиле у одбрани ове општине.
Молитвени помен организује Удружење гардиста Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске /Гарда/ у знак сјећања на судбоносне догађаје за ову јединицу, 1. и 29. октобра 1994. године, када је током непријатељских офанзива живот изгубило 24 гардиста у борбама за одбрану Бјелашнице, Трескавице и Трнова.
Парастосу присуствују породице погинулих гардиста, чланови Удружења гардиста, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата и локалних заједница.
Суорганизатори овог меморијалног догађаја су општина Трново и Борачка организација Трново.
Након парастоса биће положени вијенци и цвијеће код централног Спомен-обиљежје у Трнову.
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Наредбом команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића формирана је Прва гардијска моторизована бригада.
Бригади је одређена вишеструка намјена: да репрезентује Републику Српску и Војску Републике Српске, да обезбјеђује Врховну команду Републике и Главни штаб Војске Републике Српске и да Врховна команда Српске њоме може непосредно интервенисати на угроженим правцима, објектима и рејонима.
Основна замисао била је да Прва гардијска моторизована бригада буде бригада елитног састава добровољно попуњена људством из свих крајева, преноси Срна.
Прва гардијска моторизована бригада Главног штаба Војске Српске основана је и свечано постројена 19. јануара 1993. године, на Богојављење, а након пробијања коридора и освајања Трнова у јулу 1993. године дислоцирана је у Калиновик и одатле је наставила ратни пут у још већем замаху.
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У августу 1993. године пристигла је прва генерација младих гардиста, а у јулу 1994. године гардистима се прикључила Калиновачка лака пјешадијска бригада.
О ратном путу Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске снимљен је документарни филм "Синови Српске".
Кроз Прву гардијску моторизовану бригаду прошло је око 7.100 гардиста, а њих 240 уградило је живот у темеље Републике Српске.
Филм је обухватио сва дешавања од оснивања бригаде, те сва ратишта гдје је учествовала ова бригада, од платоа Трескавице и Бјелашнице, оловског и бихаћког ратишта, као и остала подручја на којима су били гардисти, а идеја о његовом снимању потекла је од Предсједништва Удружења.
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