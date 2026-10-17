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Година успјешног рада Центра за физикалну рехабилитацију у Мркоњић Граду

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17.10.2026 08:26

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Центар за физикалну рехабилитацију у заједници, који ради у оквиру мркоњићког Дома здравља "Др Јован Рашковић", почетком наредног мјесеца обиљежиће годину успјешног рада.
Фото: Srna

Центар за физикалну рехабилитацију у заједници, који ради у оквиру мркоњићког Дома здравља "Др Јован Рашковић", почетком наредног мјесеца обиљежиће годину успјешног рада.

Центар је отворен 1. новембра прошле године и од тада је 1.800 пацијената из ове локалне заједнице, Рибника и других општина које гравитирају овом Дому здравља, обавило прегледе и терапије.

Директор Дома здравља Дејан Гавриловић рекао је Срни да су отварањем Центра направили значајан искорак у пружању здравствених услуга суграђанима и пацијентима из сусједних општина.

"Пацијентима смо омогућили да одређене услуге физикалне терапије и рехабилитације добију у Мркоњић Граду, без потребе за одласком у веће здравствене центре. Од самог почетка рада биљежимо велико интересовање пацијената, што говори да је отварање Центра било оправдано", истакао је Гавриловић.

Према његовим ријечима, циљ је да здравствену заштиту приближе пацијенту, а не да пацијент мора путовати десетинама километара како би добио потребну терапију.

"У Центру су ангажовани здравствени радници који спроводе прописане рехабилитационе процедуре, а стручни надзор и специјалистичке прегледе обезбјеђујемо кроз сарадњу са Институтом за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука. Имамо три физиотерапеута и једног радног терапеута у Центру", навео је Гавриловић.

Он је додао да љекари специјалисти физикалне медицине и рехабилитације долазе два пута седмично, што им омогућава континуитет у прегледима, праћењу пацијената и планирању терапија.

Гавриловић је нагласио да је њихов циљ да постепено унапређују услове рада, набављају савремену опрему и проширују могућности рехабилитације.

"У наредном периоду желимо развијати услуге физикалне медицине и рехабилитације, унаприједити опрему и створити услове да што већи број пацијената потребну здравствену услугу добије управо у Мркоњић Граду", рекао је Гавриловић.

Физиотерапеут Маја Павловић рекла је да су у Центру пацијентима доступне различите услуге физикалне терапије и рехабилитације /кинези, електро и мануелне терапије/.

"То подразумијева терапијске вјежбе, као и вјежбе за побољшање покретљивости, јачање мишића, побољшање равнотеже и функционалног опоравка. Посебно нам је важно да пацијентима омогућимо континуитет рехабилитације, јер код многих обољења управо редовна терапија има пресудну улогу у опоравку", појаснила је Павловићева.

Она је додала да им најчешће им долазе пацијенти са проблемима коштано-мишићног система, боловима у кичми, зглобовима, као и пацијенти којима је потребна рехабилитација након повреда и оперативних захвата.

Значајан дио њиховог рада усмјерен је и на пацијенте са смањеном покретљивошћу и хроничним здравственим проблемима.

"Наш циљ није само ублажавање тегоба, већ и побољшање квалитета живота и што веће самосталности пацијента. Не можемо све здравствене проблеме ријешити на нивоу Дома здравља, нити је то наша улога, међутим, велики број пацијената може добити потребну терапију у Мркоњић Граду", навела је Павловићева, преноси Срна.

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Тагови :

Мркоњић Град

лијечење

физиотерапија

рехабилитација

Дом здравља

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