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Пљуште откази у Градској управи у Бијељини: Радницима речено да не долазе на посао?

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16.10.2026 18:49

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Пљуште откази у Градској управи у Бијељини: Радницима речено да не долазе на посао?

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић данас се састао са члановима Синдиката Градске управе како би се ријешила дуговања запосленим, а за то вријеме његови сарадници, односно шефови одјељења, саопштили су млађим радницима да више не долазе на посао.

- То су углавном млађа лица која су посљедњих година радила по уговору о раду који им је продужаван на сваких два три мјесеца. Таквих радника је више од 200. У међувремену, након рјешења о отказу, неки су долазили на посао, а неки не. Од данас више нико не може долазити на посао јер је то кршење прописа. Управни инспектор је "чешљао" њихове уговоре и утврдио да је градоначелник Петровић кршио Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе у дијелу гдје су радници на одређено вријеме примљени противно одредбама овог закона тј. радили су дуже од шест мјесеци у току календарске године и на радним мјестима гдје не испуњавају услове тог радног мјеста. У питању је више од 200 лица примљених на одређено вријеме. Управна инспекција при Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске спроводила је надзор - каже извор РТРС-а из Градске управе Бијељина.

Извор додаје да се Петровић налази у незавидној ситуацији, с обзиром да истовремено мора млађе раднике да враћа кући, а старијим да плаћа дугове.

- Прије неколико дана радници Градске управе су добили плату за август, а већ су септембарску зарадили. Дугује им се више накнада - регрес, путни трошкови , топли оброк, а пореске обавезе нису плаћене одавно. Дуговања су огромна, тако да је Синдикат одлучио да се "погледа у очи" са градоначелником. Какав ће епилог састанка бити, видјећемо - истиче извор.

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Тагови :

Бијељина

Љубиша Петровић

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