Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

Аутор:АТВ редакција
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Градска управа Бијељине образложила је вечерас отказе стотинама радника запосленим на одређено вријеме у градској администрацији "законским поступањем градоначелника" Љубише Петровића.
"Актуелни прекиди уговора радницима нису посљедица `пљуштања отказа` од градоначелника, како медији и злонамјерни појединци желе представити, већ законско поступање градоначелника у складу са рјешењима управног инспектора", наведено је у саопштењу.
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Пљуште откази у Градској управи у Бијељини: Радницима речено да не долазе на посао?
Подсјећају да је против Петровића поднесена и кривична пријава због прекобројног запошљавања и да се ови судски поступци и даље воде, преноси Срна.
Медији су данас објавили да је око 300 радника Градске управе у Бијељини јуче послато кући уз образложење да им је прекинут радни однос.
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