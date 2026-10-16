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Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

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16.10.2026 21:40

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Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"
Фото: Facebook

Градска управа Бијељине образложила је вечерас отказе стотинама радника запосленим на одређено вријеме у градској администрацији "законским поступањем градоначелника" Љубише Петровића.

"Актуелни прекиди уговора радницима нису посљедица `пљуштања отказа` од градоначелника, како медији и злонамјерни појединци желе представити, већ законско поступање градоначелника у складу са рјешењима управног инспектора", наведено је у саопштењу.

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Подсјећају да је против Петровића поднесена и кривична пријава због прекобројног запошљавања и да се ови судски поступци и даље воде, преноси Срна.

Медији су данас објавили да је око 300 радника Градске управе у Бијељини јуче послато кући уз образложење да им је прекинут радни однос.

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Тагови :

Бијељина

Љубиша Петровић

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