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У Мркоњић Граду обиљежавање 31. године од протјеривања 120.000 Срба

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10.10.2026 08:03

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У Мркоњић Граду данас ће бити обиљежена 31. годишњица од када су муслиманско-хрватске снаге протјерале више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина.
Фото: РТРС

У Мркоњић Граду данас ће бити обиљежена 31. годишњица од када су муслиманско-хрватске снаге протјерале више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина.

Тада је убијено 2.214 цивила и војника.

И даље се као нестали води 149 цивила, а трага се и за још 79 припадника Војске Републике Српске.

Код спомен-обиљежја масовне гробнице у којој је након завршетка рата пронађено 181 тијело, биће служен парастос и положени вијенци и цвијеће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мркоњић Град

Парастос

протјеривање

Срби

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