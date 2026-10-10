У Мркоњић Граду обиљежавање 31. године од протјеривања 120.000 Срба

Аутор:АТВ редакција
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У Мркоњић Граду данас ће бити обиљежена 31. годишњица од када су муслиманско-хрватске снаге протјерале више од 120.000 Срба из 13 западно-крајишких општина.
Тада је убијено 2.214 цивила и војника.
И даље се као нестали води 149 цивила, а трага се и за још 79 припадника Војске Републике Српске.
Код спомен-обиљежја масовне гробнице у којој је након завршетка рата пронађено 181 тијело, биће служен парастос и положени вијенци и цвијеће.
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