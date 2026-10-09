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Предност Минића и даље расте

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09.10.2026 18:21

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Предност Минића и даље расте
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 289.091 глас, односно више за 58.390 од противкандидата из СДС-а Бранка Блануше, прелиминарни су подаци ЦИК-а БиХ на основу резултата са 98,12 одсто бирачких мјеста.

Блануша је освојио 230.701 глас.

Важећих гласачких листића било је 552.357, неважећих празних 20.118, а неважећих по другом основу 7.292.

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Тагови :

Резултати избора 2026

Саво Минић

Бранко Блануша

Избори 2026

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