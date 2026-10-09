Цвијановић: Глобалистички и сарајевски медији преко Српске воде обрачун са Трампом

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Глобалистички медији покушавају да се преко Републике Српске обрачунају са предсједником Доналдом Трампом, а сарајевски медији се обрачунавају са Републиком Српском, преко предсједника Трампа којег отворено мрзе, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Република Српска поштује политику и приступ актуелне америчке администрације и због тога смо изложени нападима њених противника из Вашингтона и из Сарајева. Глобалистичке елите су тридесет година дестабилизовале БиХ и сада поново желе да угрозе стабилност која је постигнута захваљујући администрацији предсједника Трампа - истакла је Цвијановићева.
Република Српска
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Додаје, да што се тиче лажних тврдњи да су Република Српска и њени представници експоненти страног утицаја, јасно поручују да су искључиво просрпски оријентисани и да сарађују са свима који поштују нас и уставни капацитет заснован на Дејтонском споразуму.
- У мору лажи које се пласирају ових дана, највећа лаж је да су представници Републике Српске некоме плаћали за састанке са званичницима Сједињених Америчких Држава. Република Српска настоји да заштити свој идентитет, уставне надлежности и хришћанске вриједности. Очигледно је то некима проблем, али нама није, јер вјерујемо у оно за шта се боримо. Република Српска је мирна, стабилна, окренута будућем развоју и захвална свима који нас у том настојању не ометају, а посебно онима који нам у томе помажу - наводи Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Глобалистички медији покушавају да се преко Републике Српске обрачунају са предсједником Доналдом Трампом, а сарајевски медији се обрачунавају са Републиком Српском, преко предсједника Трампа којег отворено мрзе.
Република Српска поштује политику и приступ актуелне америчке администрације и због тога смо изложени нападима њених противника из Вашингтона и из Сарајева. Глобалистичке елите су тридесет година дестабилизовале БиХ и сада поново желе да угрозе стабилност која је постигнута захваљујући администрацији предсједника Трампа.
Што се тиче лажних тврдњи да су Република Српска и њени представници експоненти страног утицаја, јасно поручујемо да смо ми искључиво просрпски оријентисани и да сарађујемо са свима који поштују нас и наш уставни капацитет заснован на Дејтонском споразуму. У мору лажи које се пласирају ових дана, највећа лаж је да су представници Републике Српске некоме плаћали за састанке са званичницима Сједињених Америчких Држава.
Република Српска настоји да заштити свој идентитет, уставне надлежности и хришћанске вриједности. Очигледно је то некима проблем, али нама није, јер вјерујемо у оно за шта се боримо. Република Српска је мирна, стабилна, окренута будућем развоју и захвална свима који нас у том настојању не ометају, а посебно онима који нам у томе помажу.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 9, 2026
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