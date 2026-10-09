Мацут у Бањалуци: Јачамо сарадњу у области образовања, науке и инфраструктуре

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Премијер Србије Ђуро Мацут честитао је актуелном премијеру Српске Сави Минићу избор за предсједника Републике Српске на општим изборима, изразивши очекивање да ће наставак координације двије владе допринијети јачању сарадње у области образовања, науке, културе и инфраструктуре.
"То је добра симболика наших сусрета који показују добар тренд. Надам се да ће његов избор потврдити ово што планирамо. Наравно, то све смо урадили у координацији и на основу велике повеље народа која говори о сарадњи српског народа са обе обале Дрине, а које су поставили предсједник /Александар/ Вучић и /Милорад/ Додик", рекао је Мацут на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанака чланова влада Српске и Србије.
Он је навео да су данас у Бањалуци присутни министри из Владе Србије који заслужују похвале за свој ангажман на сарадњи са Српском.
"Данас смо добили на динамици наших оперативних радних састанака. Ови министри заслужују похвале на њиховом ангажовању. Наставићемо са координацијом, имаћемо координационо тијело које представља нови вид сарадње који треба све ово да имплементира", рекао је Мацут, преноси Срна.
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Он је истакао да сарадња иде у корист јачања квалитета образовања.
"Мислим да је то будућност интеграције једног просветног, научног, али и културног простора. Наставићемо добру сихронизацију свих активности два дела народа који су увијек блиски. Добићемо добра рјешења и када су у питању инфраструктурни пројекти. Имаћемо добар период у наредних годину до двије дана", навео је Мацут.
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