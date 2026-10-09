Додик: Задовољство је срести се са Мацутом и разговарати о сарадњи Српске и Србије

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Увијек је задовољство срести се с предсједником Владе Републике Србије Ђуром Мацутом и министрима у Влади Србије и разговарати о сарадњи Републике Српске и Србије, заједничким плановима и пројектима важним за наше грађане, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Захвалио сам на срдачним честиткама поводом убједљиве изборне побједе на протеклим изборима, уз обострану опредијељеност да наставимо да јачамо наше братске односе и сарадњу у свим областима од заједничког интереса", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Навео је да Републику Српску и Србију повезују посебне везе, међусобно повјерење, а наша је одговорност, каже Додик, да их свакодневно потврђујемо конкретним дјелима и резултатима на добробит нашег народа са обје стране Дрине.
Увијек је задовољство срести се с предсједником Владе Републике Србије Ђуром Мацутом и министрима у Влади Србије и разговарати о сарадњи Републике Српске и Србије, заједничким плановима и пројектима важним за наше грађане.
Захвалио сам на срдачним честиткама поводом убједљиве изборне побједе на протеклим изборима, уз обострану опредијељеност да наставимо да јачамо наше братске односе и сарадњу у свим областима од заједничког интереса.
Републику Српску и Србију повезују посебне везе, међусобно повјерење а наша је одговорност да их свакодневно потврђујемо конкретним дјелима и резултатима на добробит нашег народа са обје стране Дрине.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 9, 2026
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