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Додик: Задовољство је срести се са Мацутом и разговарати о сарадњи Српске и Србије

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09.10.2026 12:47

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Додик: Задовољство је срести се са Мацутом и разговарати о сарадњи Српске и Србије
Фото: X / Milorad Dodik

Увијек је задовољство срести се с предсједником Владе Републике Србије Ђуром Мацутом и министрима у Влади Србије и разговарати о сарадњи Републике Српске и Србије, заједничким плановима и пројектима важним за наше грађане, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Захвалио сам на срдачним честиткама поводом убједљиве изборне побједе на протеклим изборима, уз обострану опредијељеност да наставимо да јачамо наше братске односе и сарадњу у свим областима од заједничког интереса", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Навео је да Републику Српску и Србију повезују посебне везе, међусобно повјерење, а наша је одговорност, каже Додик, да их свакодневно потврђујемо конкретним дјелима и резултатима на добробит нашег народа са обје стране Дрине.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Милорад Додик

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