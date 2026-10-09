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Минић и Мацут данас у Бањалуци

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09.10.2026 07:27

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Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговараће данас у Бањалуци са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом.

Они ће потом присуствовати свечаном отварању манифестације "Од знања ћуприја - наука и знање у служби јединства и будућности српског народа".

Ову манифестацију организује Академији наука и умјетности Републике Српске.

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Тагови :

Саво Минић

Ђуро Мацут

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