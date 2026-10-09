Минић и Мацут данас у Бањалуци

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговараће данас у Бањалуци са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом.
Они ће потом присуствовати свечаном отварању манифестације "Од знања ћуприја - наука и знање у служби јединства и будућности српског народа".
Ову манифестацију организује Академији наука и умјетности Републике Српске.
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